Trendyol Süper Lig'de teknik direktör ayrılıklarına bir yenisi daha eklendi. Gaziantep Futbol Kulübü, takımın başında görev yapan Orhan Ak ile yollarını ayırma kararı aldı.

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Gaziantep FK, karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından kırmızı-siyahlı kulüpte teknik direktör değişikliği yaşandı.

Gaziantep FK yönetimi, Orhan Ak ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı anlaşmaya varıldığını ve ayrılık kararının alındığını açıkladı.

KASIMPAŞA MAĞLUBİYETİNİN ARDINDAN AYRILIK GELDİ

Gaziantep FK, Süper Lig'in 11. haftasında kendi sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

Taraftarı önünde oynadığı mücadeleden 2-0 mağlubiyetle ayrılan kırmızı-siyahlı ekipte karşılaşmanın ardından önemli bir gelişme yaşandı.

Kulüp yönetimi ile teknik direktör Orhan Ak arasında yapılan görüşmeler sonucunda yolların ayrılmasına karar verildi.

Böylece Gaziantep FK'da Orhan Ak dönemi resmen sona ermiş oldu.

GAZİANTEP FK'DAN RESMİ AÇIKLAMA

Gaziantep Futbol Kulübü, teknik direktör Orhan Ak ile yolların ayrıldığını resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Gaziantep Futbol Kulübümüzde teknik direktör olarak görev yapan Sayın Orhan Ak ile yollarımız hiçbir talep içerilmeden karşılıklı olarak anlaşılarak ayrılmıştır. Kulübümüzde görev yaptığı süre boyunca göstermiş olduğu özveri, emek ve katkılarından dolayı Orhan Ak’a teşekkür ediyoruz. Orhan Ak ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz.”

KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA YOLLAR AYRILDI

Gaziantep FK'nın açıklamasında ayrılığın karşılıklı anlaşma sonucunda gerçekleştiğinin vurgulanması dikkat çekti.

Kulüp, Orhan Ak'ın görev süresi boyunca verdiği emek ve katkılardan dolayı teşekkür ederken teknik adamın ekibine de kariyerlerinin devamında başarı dileklerini iletti.

Ayrılığın mali koşullarına veya taraflar arasında yapılan anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin ek bilgi paylaşılmadı.

GAZİANTEP FK'NIN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

Orhan Ak ile yolların ayrılmasının ardından Gaziantep FK'da gözler yeni teknik direktörün kim olacağına çevrildi.

Kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörlük görevine kimi getireceğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Kulübün önümüzdeki süreçte takımın teknik yönetimine ilişkin kararını açıklaması bekleniyor.

SÜPER LİG'DE BİR TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI DAHA

Gaziantep FK'da yaşanan ayrılık, Süper Lig'de teknik direktör değişikliklerini yeniden gündeme taşıdı.

Kasımpaşa karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından Orhan Ak ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekipte yeni teknik direktörün belirlenmesi bekleniyor.