Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan tarihi Kaleiçi, bu yıl 11'incisi düzenlenen Uluslararası Old Town Festivali ile sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Antalya Körfez gazetesinin aktardığına göre, etkinlik programı 9 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek açılış korteji ve konserle başlayacak.

Festival coşkusu, saat 18.00'de Eski Büyükşehir Belediyesi binası önünden hareket edecek kortej yürüyüşü ile sokağa taşacak. Katılımcılar Atatürk Caddesi, tarihi Üç Kapılar ve Hesapçı Sokak rotasını izleyerek Karaalioğlu Parkı Orta Mirador'a ulaşacak.

ADAMLAR GRUBU SAHNE ALACAK

Kortejin tamamlanmasının ardından saat 20.30'da alternatif rock müziğinin sevilen ismi Adamlar grubu sahneye çıkacak. Karaalioğlu Parkı Orta Mirador'da düzenlenecek konserle birlikte tarihi bölgedeki hareketliliğin akşam saatlerinde zirveye ulaşması öngörülüyor.

FESTİVALİN BÖLGEYE KATKISI NEDİR?

Kültür ve sanat etkinliklerini tarihi dokuyla harmanlayan organizasyon, hem kent sakinleri hem de kenti ziyaret eden turistler için önemli bir sosyalleşme alanı yaratıyor. Etkinliklerin, Kaleiçi'nin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlarken bölgenin turizm potansiyelini de canlı tutması hedefleniyor.