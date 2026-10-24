Fransa'da 17 Ekim'de başlayan şiddet olaylarının ardından, başkent Paris başta olmak üzere ülke genelinde geniş çaplı gösteriler düzenlendi. İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki eylemlere 410 bin kişinin katıldığını bildirirken, Genel İş Sendikası (CGT) bu sayının 800 bin civarında olduğunu öne sürdü. İçişleri Bakanı Laurent Nunez'in aktardığına göre, ülke çapında öğle saatleri itibarıyla 135 eylemci gözaltına alındı.

Paris Emniyet Müdürlüğünün sendikalar tarafından belirlenen güzergahı değiştirerek şehir merkezinden uzaklaştırması tansiyonu yükseltti. İtalya Kapısı'nda toplanarak Vincennes Kapısı'na yürüyen 100 bini aşkın eylemciye polis zaman zaman tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Paris Emniyet Müdürlüğü açıklamasına göre, başkentteki olaylarda 3 binden fazla kontrol yapıldı ve 65 kişi gözaltına alındı. Olası yağma girişimlerine karşı bölge esnafı vitrinlerini ahşap levhalarla korumaya aldı.

TAŞKINLIKLAR VE BÖLGESEL BİLANÇO

Gösteriler Paris dışındaki büyük kentlerde de arbedeye sahne oldu. Lyon'da valiliğin yasak kararına rağmen toplanan yaklaşık 200 kişilik gruba polis göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Isere Valiliğinden yapılan açıklamada, Grenoble'da A480 otoyolunu kapatmaya çalışan eylemcilerin bir trafik kazasına neden olduğu ve olayda 2 kişinin hafif yaralandığı belirtildi. Ayrıca aynı kentte maskeli yaklaşık 400 eylemcinin güvenlik güçlerine molotofkokteyli attığı bildirildi.

Nantes kentinde sokaklara dökülen binlerce kişi ile polis arasında çatışmalar yaşandı. Kaldırım taşı fırlatan göstericilere karşı tazyikli su kullanan güvenlik güçleri, bir dükkanı yağmalamaya çalışan 6 kişiyi gözaltına aldı; olaylarda 2 kişi yaralandı. Haute-Garonne Valiliği ise Toulouse'taki eylemlerde bir kişinin elinden ağır şekilde yaralandığını ve olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldığını duyurdu.

EYLEMLERİN ARKA PLANI VE YENİ YASAKLAR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sendika dışı tüm eylemleri yasaklaması ve güzergah belirleme yetkisini emniyet birimlerine devretmesi, sokaktaki öfkenin temel idari nedenleri arasında gösteriliyor. Bu kısıtlamaların ardından Lille, Denain, Douai ve Wattignies gibi şehirlerde 18 yaş altı için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 26 Ekim'e kadar uzatılırken, kapsama Marly ve Valenciennes kentleri de dahil edildi.

Hükümetin baskı ve yıldırma politikası uyguladığını savunan Sarı Yelekliler, hak arayışlarını sürdüreceklerini açıkladı. Yapılan resmi duyuruda, Fransızların özgürlüklerini savunmak amacıyla 31 Ekim'de Ulusal Meclis ve belediye binaları önünde oturma eylemi yapılacağı bildirildi.