ÇANKIRI'NIN Bayramören ilçesinde meydana gelen feci trafik kazası, 4 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Mantar toplamak amacıyla köye gittikleri öğrenilen 5 kişinin bulunduğu otomobil, dönüş yolunda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada araçtaki 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

DİREKSİYON HÂKİMİYETİNİ KAYBEDİNCE UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, Bayramören ilçesine bağlı Bey Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 77 yaşındaki Recep Yazıcı yönetimindeki 18 DA 586 plakalı otomobil, Sarıkaya köy yolundan ilçe merkezine doğru ilerlediği sırada kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yamaç boyunca sürüklenen araç, ağaçlara çarparak durabildi.

EKİPLER KAZA YERİNE SEFERBER OLDU

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Engebeli arazi nedeniyle kaza yapan otomobile ulaşmakta güçlük yaşayan ekipler, yoğun çalışma sonucunda aracın bulunduğu noktaya ulaştı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü Recep Yazıcı (77) ile araçta bulunan Ayşe Öztürk (56), Fatma Duman (74) ve Kibar Yılmaz'ın (74) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan H.E. (58) ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çankırı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

MANTAR TOPLAMA YOLCULUĞU FACİAYLA SONUÇLANDI

Kazaya ilişkin ortaya çıkan ayrıntılar, yaşanan acıyı daha da artırdı. Araçta bulunan 5 kişinin mantar toplamak amacıyla köye gittikleri ve dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazelerinin uçurumdan çıkarılması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı. Kazanın meydana gelişine ilişkin inceleme sürüyor.