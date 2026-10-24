Mısır, Akdeniz sularında yürüttüğü enerji arama faaliyetleri kapsamında yeni bir doğal gaz rezervi buldu. İlgili bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, mayıs ayında başlatılan sondaj çalışmaları sonucunda ek bir gaz katmanı tespit edildi.

2022 yılında keşfedilen Nergis 1 kuyusunun yer altındaki uzantılarını değerlendirmek amacıyla yapılan çalışmalarda, mevcut gaz katmanlarının daha geniş bir alana yayıldığı belirlendi. Açıklamada, yeni keşfedilen ek katmanın oldukça iyi rezerv özelliklerine sahip olduğu aktarıldı.

KUYUNUN DERİNLİĞİ 5 BİN METREYİ AŞTI

Sondaj yapılan kuyunun derinliğinin 5 bin metreyi geçtiği bildirildi. Yapılan teknik değerlendirmeler, bölgedeki doğal gaz katmanlarının net kalınlığının 35 metreye ulaştığını ortaya koydu. Öte yandan yetkililer, yeni rezervin hacmi ve ticari üretime başlama tarihi hakkında henüz net bir veri paylaşmadı.

PROJEYİ HANGİ ŞİRKETLER YÜRÜTÜYOR?

Doğu Akdeniz'deki enerji denklemi açısından önem taşıyan Nergis bölgesinin işletmesini uluslararası bir konsorsiyum üstleniyor. Proje, Chevron şirketinin liderliğinde, İtalyan Eni, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala, Mısır'dan Tharwa Petroleum ve Mısır Doğal Gaz Holding Şirketi (EGAS) işbirliğiyle yürütülüyor.