Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına göre, İstanbul'daki Topkapı Sarayı ve Darphane-i Amire Külliyesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları tamamlandı. Yeni düzenlemeyle birlikte müze kompleksinde mevcut 7 bin 500 esere ek olarak 10 bin 500 yeni eser daha ziyaretçilere açılacak. Kompleksin avlusunda ayrıca Osmanlı dönemine ait ilk silah müzesi de yer alıyor.

MÜZE ALANINA YÖNELİK ELEŞTİRİLERE YANIT

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yedi yıl önce başlayan restorasyon süreciyle ilgili ortaya atılan iddialara da değindi. Çalışmaların başlangıcında alanın kişisel ofis olarak kullanılacağı yönündeki söylemlerin asılsız çıktığını belirten Erdoğan, Darphane-i Amire Külliyesi'nin dünyaya örnek bir müzeler bölgesi haline getirildiğini ifade etti. Geçmişte Yıldız Sarayı'nın gazino, bazı tarihi camilerin ise depo olarak kullanıldığını hatırlatan Erdoğan, kültürel mirası koruma çalışmalarının süreceğini aktardı.

EDİRNE SARAYI İÇİN HEDEF GELECEK YIL

Topkapı Sarayı'ndaki genişlemenin yanı sıra Osmanlı Devleti'nin önemli yapılarından Edirne Sarayı'nda da ihya çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 300 yıl boyunca padişahlar tarafından Topkapı Sarayı ile eş zamanlı kullanılan tarihi yapının restorasyonunun gelecek yıl bitirilmesi planlanıyor. Tamamlandığında yapının Türkiye'nin en kapsamlı tarihi eser restorasyonlarından biri olarak kayıtlara geçmesi öngörülüyor.