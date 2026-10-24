Ziraat Portföy, yönetimi altındaki Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) Fon (ZJB) ve İkinci Serbest (TL) Fon (ZJI) hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu fonların belirli gruplara menfaat sağladığı yönündeki söylentiler kesin bir dille reddedildi.

Kurum, 16 Ekim tarihinde yaptığı duyuruyu hatırlatarak, benzer iddiaların tekrar gündeme gelmesi sebebiyle yeni bir açıklama ihtiyacı doğduğunu bildirdi. 2021 yılında Ziraat Bankası'nın Ziraat GYO paylarına yönelik geri alım taahhüdü kapsamında kurulan bu fonların katılma paylarının yaklaşık yüzde 95'inin hala Ziraat Bankası'nın mülkiyetinde olduğu aktarıldı.

TERA PORTFÖY İLE İLİŞKİ İDDİALARINA YANIT

Gündeme gelen bir diğer konu olan Tera Portföy bağlantısına dair de net bir yalanlama geldi. Ziraat Portföy, Tera Portföy ile hiçbir dönemde iş ilişkisi kurulmadığını duyurdu. Fon getirilerinin piyasa gerçeklerinden koptuğu iddialarına karşılık, TEFAS öncesi dönemde getirilerin BIST 100 ve BIST GYO endekslerinin altında kaldığı hatırlatıldı.

TEFAS platformunda işlem görülmeye başlandıktan sonra ise getirilerin endekslerle uyumlu seyrettiği ve olağandışı bir ayrışma yaşanmadığı ifade edildi. Öte yandan, Türkiye Hayat ve Emeklilik fonları portföyündeki Ziraat GYO paylarının ağırlığının yalnızca yüzde 0,0015 olduğu rakamlarla ortaya kondu.

SERBEST FONLARIN YASAL ÇERÇEVESİ NASIL İŞLİYOR?

Sermaye piyasalarında TEFAS üzerinden işlem gören serbest fonlar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) mevzuatlarına tabi olarak sıkı denetim altında faaliyet gösteriyor. Kurumsal ve bireysel yatırımcıların dahil olduğu bu fonların portföy dağılımları ile getiri performansları düzenli olarak raporlanıyor. Ziraat Portföy yetkilileri de tüm işlemlerin bu yasal çerçeveye uygun biçimde ve yatırımcı menfaatleri gözetilerek yürütüldüğünün altını çizdi.