İzmir'in Kaymakçı Mahallesi'nde gerçekleştirilen jandarma denetiminde, insan sağlığını tehdit eden yöntemlerle işlenmiş tonlarca gıda ürünü tespit edildi. İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, bir depoda yapılan aramalarda kimyasal maddelerle beyazlatıldığı belirlenen 3 ton incire el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, incirlerin doğal olmayan yollarla açık renkli hale getirilmesi için hidrojen peroksit ve alüminyum fosfit kullanıldığı ortaya çıktı. İnsan tüketimine uygun olmadığı raporlanan ürünler, piyasaya sürülmeden engellendi.

ŞÜPHELİ HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında depodan sorumlu olan bir şüpheli gözaltına alındı. Şahıs hakkında, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na muhalefet suçlamasıyla adli işlem yapıldığı bildirildi.

KİMYASAL BEYAZLATMA NEDEN YASAK?

Endüstriyel ağartma ve fümigasyon işlemlerinde kullanılan hidrojen peroksit ile alüminyum fosfitin gıdalarla doğrudan teması halk sağlığı açısından ağır riskler barındırıyor. Gıda güvenliği mevzuatına göre, kurutulmuş meyvelerin doğal kuruma sürecine aykırı biçimde bu tür kimyasallarla yapay olarak beyazlatılması yasalara aykırı kabul ediliyor.