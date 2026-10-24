Ankara Temelli'deki Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Meydanı'nda düzenlenen uluslararası organizasyon tamamlandı. DHA'nın aktardığına göre, 20 Ekim'de başlayan ve 18 ülkeden 22 takımın mücadele ettiği Askeri Dron Yarışması'nda şampiyonluk ipini Türkiye göğüsledi. Beş gün süren zorlu parkurların ardından finalde Pakistan, İtalya ve Fransa ile yarışan Türk Kara Kuvvetleri'nin birinci takımı, 41,417'lik derece elde etti.

FİNALDE 23 ENGEL AŞILDI

İkisi pilot olmak üzere üçer askeri personelden oluşan takımlar, 23 engelli parkuru hatasız ve en hızlı şekilde tamamlamak için kıyasıya mücadele verdi. Hız ve manevra kabiliyetlerinin sınandığı final etabının sonucunda Pakistan 50,253'lük dereceyle ikinci, İtalya 50,680 ile üçüncü sırayı aldı. Fransa takımı ise 57,142'lik derecesiyle organizasyonu dördüncü olarak tamamladı.

GELECEĞİN MUHAREBE KONSEPTİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

Organizasyonun Seçkin Gözlemci Günü'ne katılan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, elde edilen başarının stratejik altyapısına dikkat çekti. Geleceğin harp ortamında cephe hattından ziyade karar alma hızı ve insansız sistemlerin entegrasyonunun belirleyici olacağı vurgulandı. Savunma sanayisindeki yüzde 83'lük yerlilik oranının bu tür uluslararası başarıların temelini oluşturduğu belirtilirken, askeri teknolojilerin nitelikli insan gücüyle birleşmesinin harekat etkinliğini artırdığı ifade edildi.

10 YILDA 10 MİLYON KAMİKAZE DRON HEDEFİ

Törende dereceye giren takımlara ödülleri takdim edilirken, Türkiye'nin insansız sistemler alanındaki gelecek vizyonu da paylaşıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin önümüzdeki 5 yıl içinde 5 milyon, 10 yıl içinde ise 10 milyon kamikaze sistem üretmeyi hedeflediği açıklandı. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ise yarışmanın, farklı orduların askeri birikim ve tecrübelerini paylaşarak müşterek çalışabilirliğe sunduğu katkının altını çizdi.