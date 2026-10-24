Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde yaşayan Ali Güleşan, 21 Ekim gecesi saat 03.00 sularında babasına ait otomobille evinden ayrıldıktan sonra kayıplara karıştı. Dört gündür kendisinden hiçbir haber alınamayan gencin ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Jandarmaya yapılan ihbara göre, Güleşan'ın evden ayrıldığı gün sabah saat 06.00 civarında Alanya Balıkçı Hali yakınına geldiği tespit edildi. Babasına ait aracın bu bölgeye park edilmiş halde bulunması, güvenlik güçlerinin arama çalışmalarını bu noktada yoğunlaştırmasına neden oldu.

AİLENİN ÇABALARI SONUÇSUZ KALDI

Kendi imkanlarıyla günlerdir bölgede arama yapan aile üyeleri, şu ana kadar herhangi bir ize rastlayamadı. Kolluk kuvvetleri, gencin bulunması için ilçe genelinde geniş çaplı bir inceleme yürütüyor.

BALIKÇI HALİ ÇEVRESİNDE NELER OLDU?

Evden çıkış saati olan 03.00 ile aracın park edildiği 06.00 arasındaki üç saatlik zaman dilimi, olayın aydınlatılması için kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor. Soruşturma kapsamında, bu güzergahta aracı veya genci görenlerin tanıklığının soruşturmanın seyrini değiştirebileceği belirtiliyor.