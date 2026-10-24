Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen kır düğününde, ziraat mühendisi Mehmet Yıldırım'a mesleğiyle bağlantılı sıra dışı bir hediye verildi. Aysel Şimşek ile hayatını birleştiren Yıldırım'a, takı töreni sırasında kuzeni Murat Yıldırım tarafından gübre dolu bir çuval hediye edildi. Düğündeki bu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

TAKI TÖRENİNE GÜBRE ÇUVALIYLA GELDİ

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) 24 Ekim 2026 tarihli haberine göre, Serik'te gerçekleştirilen düğünde Mehmet Yıldırım ile Aysel Şimşek evlendi. Çiftin takı töreninde damadın kuzeni Murat Yıldırım, geleneksel düğün hediyelerinden farklı bir tercih yaptı.

Murat Yıldırım, kucağında taşıdığı gübre dolu çuvalı ziraat mühendisi olan kuzenine hediye etti. Mesleğe gönderme yapan bu hediye, düğünün öne çıkan anlarından biri oldu.

O ANLAR CEP TELEFONUYLA KAYDEDİLDİ

DHA'nın aktardığına göre, gübre çuvalının damada verildiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Serik'teki düğünden kaydedilen görüntüler, 24 Ekim Cumartesi günü yerel ve ulusal haberlerde yer aldı.

Hediyenin ağırlığı, gübrenin türü ve maddi değerine ilişkin doğrulanmış bir bilgi paylaşılmadı. Bu nedenle çuvalın ekonomik değerine yönelik herhangi bir değerlendirme yapılmadı.

TARIMSAL ÜRETİMLE BAĞLANTILI HEDİYE

Ziraat mühendisi damada gübre verilmesi, hediyeyi doğrudan mesleğiyle ilişkilendirdi. Antalya'nın tarımsal üretim yapılan ilçelerinden Serik'te gerçekleşen olay, düğünlerde kişilerin mesleklerine göre seçilen hediyelere farklı bir örnek oluşturdu.

Gübre, bitkisel üretimde kullanılan temel tarımsal girdiler arasında bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, piyasaya sunulan gübrelerin üretimden son kullanıcıya kadar izlenebilmesi amacıyla Gübre Takip Sistemi'ni (GTS) uyguluyor.

Bakanlığın Gübre Takip Sistemi hakkında yayımladığı resmî bilgilere göre sistem, DNA barkod ve karekod teknolojileriyle gübrelerin izlenebilirliğini sağlamayı, taklit ve sahte ürünlerin piyasaya sürülmesini önlemeyi amaçlıyor. Ancak Serik'teki düğünde hediye edilen gübrenin türü veya takip sistemindeki kaydına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmuyor.

DÜĞÜNDEN GERİYE SIRA DIŞI BİR HEDİYE KALDI

Mehmet Yıldırım ile Aysel Şimşek'in düğününde yaşanan olay, damadın mesleğine uygun bir hediyenin tercih edilmesiyle gündeme geldi. Kuzeni Murat Yıldırım'ın takı töreninde sunduğu gübre çuvalı, cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sayesinde düğünün en çok konuşulan ayrıntısı oldu.