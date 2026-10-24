İstanbul Barosu başkanlık seçimleri için düzenlenen genel kurulda, avukat grupları arasında fiziksel müdahaleye varan gerginlik yaşandı. Ulusal basına yansıyan haberlere göre, 9 adayın yarıştığı seçimlerde tansiyon, aday konuşmaları sırasında yükseldi.

Bağımsız Avukatlar grubu adayı Arife Gökkaya Dinç'in kürsüdeki hitabının ardından salonda karşılıklı sloganlaşmalar başladı. Bir grup avukat LGBT bayrağı açarak "Nefrete inat, yaşasın hayat" şeklinde slogan atarken, başka bir grubun "Kahrolsun PKK" sloganıyla karşılık verdiği aktarıldı.

SÖZLÜ TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

İki grup arasında başlayan sözlü atışma kısa sürede büyüyerek yumruklaşmaya dönüştü. Salonda artan fiziki gerilim üzerine divan heyeti duruma müdahale ederek genel kurula 15 dakika ara verdiğini duyurdu.

İSTANBUL BAROSU SEÇİMLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu'nun genel kurulları, barındırdığı üye sayısı ve hukuki temsil gücü nedeniyle Türkiye genelinde yakından takip ediliyor. Verilen aranın ve tarafların sakinleşmesinin ardından genel kurulun, adayların konuşmalarıyla planlandığı şekilde devam ettiği bildirildi.