ALANYA'NIN Büyükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan Yeniyol Sokak, mahalle sakinlerinin dile getirdiği trafik güvenliği ve gürültü şikâyetleriyle gündeme geldi. Vatandaşların iddiasına göre özellikle akşam ve gece saatlerinde bazı motosiklet sürücüleri ön tekerleklerini kaldırarak tehlikeli hareketler yapıyor. Yüksek ses çıkaran ve egzoz patlatan araçlar da çevrede yaşayanların huzurunu olumsuz etkiliyor. Sokakta yaşandığı öne sürülen bu durum nedeniyle mahalle sakinleri hem gürültüden şikâyet ediyor hem de olası bir kazadan endişe duyuyor.

MOTOSİKLETLERLE TEHLİKELİ HAREKETLER YAPILIYOR

Büyükhasbahçe Mahallesi Yeniyol Sokak'ta bazı motosiklet sürücülerinin ön tekerleklerini kaldırarak ilerlemesi, vatandaşların tepkisini çekti.

Mahalleden paylaşılan fotoğraflardan birinde, bir motosikletin ön tekerleği havadayken yolda ilerlediği görülüyor.

Mahalle sakinleri, bu tür hareketlerin yalnızca motosiklet sürücülerini değil, yolu kullanan diğer araç sürücülerini ve yayaları da tehlikeye atabileceğine dikkat çekiyor.

Özellikle kontrol kaybı yaşanması halinde ciddi bir trafik kazasının meydana gelebileceğini belirten vatandaşlar, tehlikeli sürüşlerin önlenmesini istiyor.

GECE SAATLERİNDE GÜRÜLTÜ ŞİKÂYETİ ARTIYOR

Mahalle sakinlerinin bir diğer şikâyeti ise yüksek ses çıkaran araçlar ve egzoz patlatma olayları.

İddiaya göre bazı sürücüler, araçlarıyla sokaktan geçerken yüksek egzoz sesi çıkararak çevrede yaşayanları rahatsız ediyor.

Özellikle gece saatlerinde yaşandığı belirtilen gürültü nedeniyle mahalle sakinleri evlerinde dinlenmekte güçlük çektiklerini ifade ediyor.

Vatandaşlar, yerleşim alanında araçların çıkardığı aşırı gürültünün önüne geçilmesi için denetim yapılmasını talep ediyor.

YOL KENARINDA ALKOL TÜKETİLDİĞİ İDDİASI

Yeniyol Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, bazı kişilerin gece saatlerinde araçlarını yol kenarına park ederek alkol tükettiğini de öne sürdü.

Mahalle sakinleri, özellikle geç saatlerde yaşandığını belirttikleri bu durumun çevrede rahatsızlığa yol açtığını ifade etti.

Vatandaşlar, şikâyetlerinin herhangi bir kişiyi hedef almak amacı taşımadığını, sokakta huzurun ve trafik güvenliğinin sağlanmasını istediklerini dile getirdi.

'BİR KAZA YAŞANMADAN ÖNLEM ALINSIN'

Mahalle sakinleri, motosikletlerle yapılan tehlikeli hareketlerin ve yüksek sesli araçların ciddi sonuçlara yol açmasından endişe ediyor.

Bölgede trafik güvenliğinin sağlanması gerektiğini belirten vatandaşlar, özellikle akşam ve gece saatlerinde polis ekiplerinin denetimlerini artırmasını istiyor.

Tehlikeli motosiklet kullanımı, gürültülü egzozlar ve yol kenarındaki rahatsızlık iddialarının birlikte değerlendirilmesini talep eden mahalle sakinleri, herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadan önlem alınması gerektiğini vurguluyor.

MAHALLELİ YETKİLİLERE SESLENDİ

Büyükhasbahçe Mahallesi Yeniyol Sokak'ta yaşadıkları sorunların çözülmesini isteyen vatandaşlar, ilgili birimlerin bölgede özellikle gece saatlerinde denetim gerçekleştirmesini bekliyor.

Mahalle sakinleri, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik kontrollerin artırılmasını ve yerleşim alanındaki gürültü sorununa kalıcı çözüm bulunmasını talep ediyor.

Yeniyol Sokak sakinleri, huzurlu ve güvenli bir yaşam ortamı için yetkililerden harekete geçmelerini istiyor.