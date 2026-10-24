ANTALYA'DA kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eylül ayında emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen ilk operasyonun ardından soruşturma genişletildi. İkinci dalga kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İKİNCİ DALGA OPERASYONDA 6 TUTUKLAMA

Antalya'da yürütülen soruşturmanın son aşamasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli 1 polis memuru ile İstihbarat Şube Müdürlüğünde görev yapan 1 polis memuru hakkında tutuklama kararı verildi.

Aynı operasyon kapsamında adliyede görevli 3 mübaşir ile 1 avukat da tutuklandı. Böylece ikinci dalga operasyonda toplam 6 kişi cezaevine gönderildi.

Şüpheliler hakkında yürütülen adli işlemlerin ardından soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA EYLÜL AYINDA BAŞLAMIŞTI

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu görevlilerine rüşvet verildiği yönündeki iddialar üzerine çalışma başlatmıştı.

11 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen ilk işlemlerde bir avukat ile aynı hukuk bürosunda çalışan kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilere ait dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, bazı emniyet mensuplarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen kayıtlara ulaşıldığı bildirilmişti. Elde edilen bulgular üzerine soruşturma genişletilmişti.

EMNİYET MÜDÜRLERİ DE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın ilk aşamasında aralarında eski Narkotik Şube Müdürü O.U., emniyet müdürü E.D.E. ve komiser M.A.'nın da bulunduğu şüpheliler hakkında işlem yapılmıştı.

15 Eylül'de yayımlanan haberlerde, iki şube müdürü ve bir komiserin de aralarında bulunduğu toplam 6 kişinin tutuklandığı açıklanmıştı. Soruşturma kapsamında adı geçen emniyet mensuplarının görevlerinden uzaklaştırıldığı da bildirilmişti.

RÜŞVET İDDİALARININ ODAĞINDA UYUŞTURUCU DOSYALARI VAR

Soruşturmanın başlangıcında, uyuşturucu suçlarından şüpheli kişilere ait dosyalarda rüşvet karşılığında usulsüz işlemler yapıldığı iddiaları gündeme gelmişti.

Bazı avukatların, uyuşturucu soruşturmalarındaki delillerin şüpheliler lehine değerlendirilmesini sağlamak amacıyla emniyet mensuplarına rüşvet verilmesine aracılık ettiği öne sürülmüştü.

SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRÜYOR

Son operasyonla birlikte rüşvet soruşturması kapsamında polis memurlarının yanı sıra adliye çalışanları ve bir avukat hakkında da tutuklama kararı verilmiş oldu.