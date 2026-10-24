Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olan Ambarlı Liman Kompleksi'ni ziyaret ederek yürütülen gümrük işlemlerini yerinde inceledi. Bakan Bolat'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, stratejik öneme sahip tesiste yılın ilk 9 ayında yoğun bir mesai harcandı.

Toplam 1,2 milyon metrekarelik devasa bir alana kurulan kompleks, 4 ayrı liman ve 2 kara terminaliyle ülkenin dış ticaret yükünü omuzluyor. Küresel lojistik ağlarında kritik bir düğüm noktası olan tesis, ihracat ve ithalatın kesintisiz sürmesi için tam kapasiteyle çalışmaya devam ediyor.

AMBARLI'NIN DIŞ TİCARETTEKİ ROLÜ NEDİR?

Açıklanan verilere göre, tesisin işlem hacmi Türkiye'nin lojistik gücünü yansıtıyor. Yılın geride kalan 9 aylık döneminde limana yanaşan 58 bin geminin ve toplam 1,4 milyon konteynerin gümrük işlemleri tamamlandı. 2025 yılı projeksiyonları kapsamında ise bu rakamın 67 bin gemi ve yaklaşık 2 milyon konteynere ulaşması öngörülüyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde gümrüklerdeki verimliliği artırmaya odaklandıklarını belirten Bolat, modern altyapı yatırımlarının süreceğini aktardı. Ülkenin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü koruması adına liman faaliyetlerinin hızlandırılması ve lojistik kapasitenin daha da genişletilmesi hedefleniyor.