Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Mardin-Şırnak kara yolu Tepealtı Mahallesi sınırları içinde bir otomobil sulama kanalına devrildi. Yetkililerin bildirdiğine göre, meydana gelen kazada aynı aileden 4'ü çocuk toplam 6 kişi yaşamını yitirdi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine bölgeye hızla 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemelerinde, araçta bulunan 5 yaşındaki Zana Öztürk, 5 yaşındaki Mert Öztürk, 11 yaşındaki Mehmet Şirin Öztürk ve 9 yaşındaki Lavin Öztürk'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

AĞIR YARALILAR KURTARILAMADI

Kazadan ağır yaralı olarak çıkarılan 2 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Ancak hastanede yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen 2 kişi daha yaşamını yitirdi ve kazadaki can kaybı 6'ya yükseldi.

KAZANIN NEDENİ NASIL BELİRLENECEK?

Ölümlü trafik kazalarında uygulanan standart adli prosedür gereği, jandarma ekipleri tarafından olay yerinde detaylı delil toplama işlemi yürütülüyor. Sürücünün kimliği, aracın plakası ve otomobilin yoldan çıkma nedeni, yapılacak teknik incelemelerin ve kaza raporunun tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacak.