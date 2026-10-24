Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin tablosunda, sarsıntının merkez üssü 35.4162 kuzey enlemi ve 27.1017 doğu boylamı olarak yer aldı. Konumu “Akdeniz” olarak belirtilen kaydın çözüm niteliği “ilksel” şeklinde verildi.

AYNI GÜN GAZİPAŞA AÇIKLARINDA DA DEPREM KAYDEDİLDİ

AFAD'nin 24 Ekim 2026 tarihli Son Depremler listesinde, sabah saat 04.47.51'de Gazipaşa'ya 150,24 kilometre uzaklıkta ayrı bir deprem bulunuyor. AFAD bu sarsıntının büyüklüğünü ML 3,0, derinliğini 8,76 kilometre olarak yayımladı.