AA'nın aktardığına göre, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Bursa ve İstanbul'da 20 Ekim'de eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri tarafından ortaklaşa yürütülen çalışmalarda, şüphelilere organize uyuşturucu ticareti yapmak suçlaması yöneltildi. Daha önceden cezaevinde bulunan 9 kişinin de aralarında olduğu toplam 23 hedef isme yönelik planlanan baskınlarda, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Bir şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve firari konumdaki bir kişiyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

ELE GEÇİRİLEN MADDELER VE SİLAHLAR

Soruşturma sürecinde yapılan beş farklı ara yakalama ve ev aramalarında ciddi boyutta suç unsuru tespit edildi. Ekipler, 11 kilo 601 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi ve 1 kilo 595 gram kokain ele geçirdi. Uyuşturucu maddelerin yanı sıra 1 tabanca, 18 fişek, 1 tüfek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 583 bin 800 lira nakit paraya el konuldu.

ÖRGÜTLÜ SUÇA AĞIR DARBE

Organize suç şebekelerine yönelik istihbarat destekli gerçekleştirilen bu çaplı operasyonlar, uyuşturucu hammaddelerinin sokak düzeyine inmeden kaynağında kurutulması açısından kritik önem taşıyor. Özellikle 11 kilonun üzerindeki bonzai hammaddesinin ele geçirilmesi, çok daha büyük miktarda zehrin piyasaya sürülmesinin henüz hazırlık aşamasındayken engellendiğini gösteriyor.