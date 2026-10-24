Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamu kurumları arasındaki geçici görevlendirme kurallarında yeni düzenlemeye gidildi. AA'nın bildirdiğine göre, Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği'nin 8. maddesinde yapılan güncellemeyle memurların çalışma şartları yeniden belirlendi.

ADAY VE STAJYERLERE GÖREVLENDİRME ENGELİ

Yönetmeliğin beşinci fıkrasında yapılan değişiklikle birlikte, adaylık, stajyerlik veya yardımcılık gibi yetişme döneminde bulunan kariyer meslek personeli artık bu kapsamda geçici olarak görevlendirilemeyecek. Yeni kurallara göre, kamu personeli bilgi sistemine bildirimi yapılmayan tüm geçici görevlendirme işlemleri doğrudan iptal edilmiş sayılacak.

KANUNİ ATIFLAR GÜNCELLENDİ

Düzenleme kapsamında mevzuattaki yasal dayanaklar da mevcut kanunlara uyumlu hale getirildi. Eski metinde yer alan 25 Ağustos 2011 tarihli ve 652 sayılı KHK referansı kaldırılarak, yerine 10 Ekim 2024 tarihli ve 7528 sayılı Öğretmenlik Mesleği Kanununun 15. maddesi eklendi. Aynı zamanda 14 Temmuz 1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasının dördüncü paragrafı da yeni düzenlemenin yasal dayanakları arasına dahil edildi.