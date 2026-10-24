Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 26 Eylül 2025 tarihinde şarkıcı Gül Tut'un (Güllü) 6 katlı binanın penceresinden düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı. DHA'nın aktardığına göre, Yalova 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hazırlanan 25 sayfalık kararda, sanık Tuğyan Ülkem Gülter'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının dayanakları detaylandırıldı.

Kararda, olayın yaşandığı Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki eve olay günü sanık, maktul ve tanık Sultan Nur Ulu dışında kimsenin girmediğinin kamera kayıtlarıyla kesinleştiği vurgulandı. Adli Tıp Kurumu raporlarına göre zehirlenme veya odada kaygan bir madde izine rastlanmazken, ölümün yüksekten düşmeye bağlı ağır beden travması ve iç kanama sonucu gerçekleştiği belirtildi.

KAMERA KAYITLARI VE TANIK BEYANI ETKİLİ OLDU

İncelenen kayıtlarda Gül Tut'un saat 01.22'de tuvalete girdiği, 01.23.58'de çıkarak "Herkes tamam mı?" diye sorduğu ve 01.26.37'de düşme olayının yaşandığı tespit edildi. Mahkeme, olayın tek görgü tanığı olan Sultan Nur Ulu'nun, sanığın annesini arkasından iterek pencereden attığı yönündeki beyanlarına itibar etti. Ulu'nun ilk ifadelerindeki çelişkilerin, sanıktan korktuğu yönündeki açıklamasıyla uyumlu bulunduğu ve iftira atmasını gerektirecek bir husumet olmadığı ifade edildi.

CİNAYET TASARLANARAK MI İŞLENDİ?

Dava sürecinde hukuki açıdan en çok tartışılan konulardan biri eylemin planlı olup olmadığıydı. Gerekçeli kararda, sanığın cinayet kararını önceden ve kesin olarak ne zaman aldığına dair dosyada yeterli delil bulunamadığı açıklandı. Şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince eylemin tasarlayarak öldürme değil, kadına ve üstsoya karşı kasten öldürme kapsamında değerlendirildiği ve takdiri indirim uygulanmadığı vurgulandı.

Sanık avukatı Merve Uçanok ise kararın büyük oranda tek bir tanığın beyanlarına dayandırıldığını ve somut delillerle yeterince desteklenmediğini savundu. Hukuka aykırı buldukları bu karara karşı, iki hafta içerisinde Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvurusunda bulunacakları bildirildi.