Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik beldesinde 23 Ekim tarihinde meydana gelen ve 3 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasına yönelik hukuki süreç devam ediyor. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 3 şüpheli cezaevine gönderildi.

Emniyetteki sorgularının ardından Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şirket yetkilisi M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç., "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçlamasıyla tutuklandı. Aynı dosyada adı geçen ve firari durumda olan işletme müdürü M.K. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

SORUŞTURMA İÇİN ÖZEL HEYET

Metan gazı sıkışması kaynaklı olduğu belirtilen faciada ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü yaşamını yitirmiş, 2'si ağır olmak üzere 5 işçi yaralanmıştı. Olayın tüm boyutlarıyla aydınlatılması amacıyla bir başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, teknik inceleme için özel bir bilirkişi heyeti oluşturuldu.

BİLİNÇLİ TAKSİR SUÇLAMASI NE ANLAMA GELİYOR?

Maden kazalarında sıklıkla gündeme gelen "bilinçli taksir" suçlaması, şüphelilerin tehlikeli neticeyi öngörmesine rağmen kural ihlali yaparak faaliyete devam ettiği durumlarda uygulanıyor. Adli süreçlerde bu sevk maddesi, olası bir mahkumiyet kararında sanıklara verilecek cezaların temel taksir suçuna kıyasla önemli ölçüde artırılmasını temel alıyor.