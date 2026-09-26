Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 17 Eylül'de aldığı karar sonrası tasfiye sürecine giren fonlarda küçük yatırımcıyı koruyacak yeni adımlar atılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelen ekonomi bürokrasisi, fon mağdurlarının sorunlarını çözmek için çeşitli seçenekleri masaya yatırdı. Toplantıda, hesaplarında 1 milyon TL'nin altında bakiye bulunan yatırımcılara ödemelerin hızla gerçekleştirilmesi planı öne çıktı.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör'ün aktardığı bilgilere göre, süreçte para piyasası fonlarındaki yatırımcılara öncelik verilmesi değerlendiriliyor. Belirlenen 1 milyon TL sınırının altındaki ödemelerin, Takasbank'ta tutulan teminatlar ve fonların devlet iç borçlanma senetlerine (DİBS) yatırdığı kaynaklar üzerinden karşılanması hedefleniyor. Ancak konuya ilişkin nihai kararın henüz verilmediği ve fon yöneticilerinin bankalarıyla ilgili durumun netleşmediği belirtildi.

TASFİYE LİSTESİNDEN ÇIKABİLECEK FONLAR

Süreç devam ederken bazı portföy yönetim şirketlerinden ödeme taahhüdü geldi. Bulls Portföy 15, Pardus Portföy 42 ve A1 Capital Portföy ise 9 fon için yatırımcıların ödemelerini kendi kaynaklarıyla yapabileceklerini yetkili kurumlara iletti. Bu gelişme üzerine söz konusu fonların mevcut tasfiye listesinden çıkarılması gündeme geldi. Alınacak kararlara son şeklinin salı günü yapılacak yeni toplantıda verilmesi bekleniyor.

SPK'NIN 17 EYLÜL KARARI NE GETİRMİŞTİ?

SPK'nın eylül ortasında aldığı tedbir kararı, piyasalarda geniş yankı uyandırmıştı. Karar kapsamında A1 Capital Portföy ve Pardus Portföy'ün Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören fonlarında alım-satım işlemleri tamamen durdurulmuştu. Kurul, yatırımcı mağduriyetini önlemek amacıyla listede yer alan belirli fonların tasfiye edilmesine hükmetmişti. Üzerinde çalışılan son ödeme planının devreye girmesiyle, bu tasfiye sürecinin küçük yatırımcı üzerindeki olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.