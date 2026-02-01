Meteoroloji 4’üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum- Kaş arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Bu kapsamda, sabah saatlerinden itibaren ilçede fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Bodrum- İstanköy arası feribot seferi iptal edildi. Gümbet Sahili’nde 2 yelkenli tekne, 2 motoryat, 2 balıkçı teknesi ve şişme bot karaya oturdu. Tekne sahipleri bölgeye gelerek teknelerini emniyete aldı. Öte yandan, yaklaşık 20 metre uzunluğundaki motoryat sahilden 50 metre açıkta karaya oturdu.

YARINDA ETKİLİ OLACAK

Fırtınanın yarın öğle saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA