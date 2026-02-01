İNGİLTERE'NİN başkenti Londra’da düzenlenen ve dünya genelinden 60 seçkin ekibin katıldığı VEX IQ Robotics Yarışması’nda Türkiye’yi temsil eden Alanya Robotik Kodlama Takımı, önemli bir başarıya imza attı. Uluslararası arenada sergilediği performansla dikkat çeken ekip, genel klasmanda 5’inci olmayı başardı. Londra’daki yarışmalar sırasında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de Alanyalı öğrencileri ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Dim, yarışma sonrası Alanya Robotik Kodlama Takımı ile birlikte Türk bayrağı açarak başarı pozu verdi.



'DİSİPLİNLİ ÇALIŞMA VE EKİP RUHU'



Alanya’da 4 şubesi bulunan Alanya Robotik Kodlama Atölyesi’nin kurucularından Onur Ayhan, elde edilen derecelerin atölyenin adını dünya çapında duyurduğunu belirterek, öğrencilerin disiplinli çalışmaları ve ekip ruhuyla bu başarıları yakaladığını ifade etti.



'NEW YORK'TA ÇİFTE ÖDÜL'



Öte yandan Alanya Robotik Kodlama Takımı, geçtiğimiz hafta katıldığı New York’taki uluslararası robotik yarışmalardan da iki ödülle dönerek başarısını perçinledi. Alanyalı gençlerin teknoloji ve kodlama alanındaki bu yükselişi, hem Türkiye hem de Alanya adına büyük gurur kaynağı oldu. (Gülser YİĞİT)