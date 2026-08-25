Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 12-26

Eylül tarihleri arasında sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, Antalya Devlet Opera ve Balesi ile Kazakistan'dan konuk edilecek Abay Adına Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu sahnede yer alacak. Etkinlik boyunca 4 farklı eserin 6 temsili gerçekleştirilecek.

FESTİVALİN AÇILIŞ ESERİ HANGİSİ?

Tarihi Aspendos Tiyatrosu'nda düzenlenecek festivalin açılışı, Giuseppe Verdi'nin ünlü eseri 'Attila' ile yapılacak. Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek olan 3 perdelik opera, 12 Eylül Cumartesi günü saat 21.00'de başlayacak ve toplam 180 dakika sürecek.

BALE VE KANTAT PERFORMANSLARI NE ZAMAN?

Festival programı kapsamında 15 Eylül Salı akşamı saat 21.00'de Lev Tolstoy'un klasikleşmiş romanından uyarlanan 'Anna Karenina' balesi sahnelenecek. Pyotr Ilyich Tchaikovsky, Sergei Prokofiev, Giacomo Puccini ve Tulio Gagliardo Varas'ın müziklerini içeren 2 perdelik eserin gösterimi 140 dakika olarak planlandı.

Carl Orff'un tanınmış sahne kantatı 'Carmina Burana' ise 19 ve 21 Eylül tarihlerinde izleyiciyle buluşacak. Orkestra, koro, bale ve solistleri aynı sahnede birleştiren 75 dakikalık tek perdelik performans, festivalin en dikkat çeken yapımları arasında gösteriliyor.

KAPANIŞTA HANGİ ESER SAHNELENECEK?

Organizasyonun kapanışını Kazak Ulusal Opera ve Bale Tiyatrosu üstlenecek. Konuk ekip, 25 ve 26 Eylül akşamları saat 21.00'de 3 perdelik 'Spartacus' balesini sahneye taşıyacak ve 170 dakikalık performansla festivali sonlandıracak. Bölgedeki yerli ve yabancı turistlerin yakından takip ettiği etkinlik, Antalya'nın kültür turizmi dinamiklerine önemli bir katkı sunuyor.