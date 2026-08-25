STAR TV, 2026-2027 televizyon sezonuna iddialı yapımlarından biri olan “Tuzlu Kahve” ile hazırlanıyor. Poll Films imzası taşıyan dizi, geniş oyuncu kadrosunun yanı sıra romantik komediyi aile ilişkileri, evlilik baskısı ve kuşaklar arasındaki farklı beklentilerle bir araya getiren hikâyesiyle dikkat çekiyor.

TUZLU KAHVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Merakla beklenen Tuzlu Kahve dizisinin 1 Eylül 2026 Salı günü Star TV ekranlarında başlaması planlanıyor. Yayın takviminde herhangi bir değişiklik yapılmaması halinde izleyiciler Derin ve Mehmet’in hikâyesiyle eylül ayının ilk gününde tanışacak.

EDA ECE VE BUĞRA GÜLSOY AYNI DİZİDE

Dizinin en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise başrol oyuncuları oldu. Eda Ece, Derin Kutaygil karakterini canlandırırken Buğra Gülsoy ise Mehmet Aydınoğlu rolüyle ekranlara gelecek.

Derin, hayatını belirli bir plan doğrultusunda şekillendirmeye çalışan ve evlilik konusunda ailesinin beklentileriyle karşı karşıya kalan genç bir kadın olarak hikâyenin merkezinde yer alıyor.

Mehmet ise uzun yıllar yurt dışında yaşadıktan sonra ailevi nedenlerle Türkiye’ye dönmek zorunda kalıyor. Mehmet’in dönüşünün ardından ailesinin evlilik ve Türkiye’de kalması yönündeki beklentileri, olayların seyrini değiştirecek.

İKİ AİLENİN YOLLARI KESİŞECEK

“Tuzlu Kahve”nin hikâyesi Derin ile Mehmet’in beklenmedik şekilde yollarının kesişmesiyle başlayacak. İki karakter arasındaki yakınlaşmayla beraber aileleri de hikâyeye dahil olacak.

İstanbul’un köklü ve varlıklı ailelerinden birinin torunu olan Derin’in uzun süredir devam eden ilişkisinin evlilikle sonuçlanmaması, ailesinin baskısını artıracak. Mehmet ise yurt dışında kurduğu hayatın ardından döndüğü Türkiye’de ailesinin kendisi için çizdiği gelecekle karşı karşıya kalacak.

İkilinin yollarının kesişmesiyle iki ailenin geçmişten gelen meseleleri, sırları, yanlış anlaşılmaları ve birbirinden farklı beklentileri ortaya çıkacak.

KADRODA DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

Eda Ece ve Buğra Gülsoy’un yanı sıra dizinin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi birçok tanınmış isim bulunuyor.

Romantik komedi ve aile hikâyesini bir araya getiren Tuzlu Kahve, güçlü oyuncu kadrosuyla yeni televizyon sezonunun dikkat çeken yapımları arasında yer almaya hazırlanıyor.