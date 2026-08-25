Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti‘nde yaşanan kadro değişikliği gündemdeki yerini koruyor. Dizinin sevilen isimlerinden Ceren Karakoç’un kadrodan çıkarılması izleyiciler arasında şaşkınlık yaratırken, oyuncudan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

CEREN KARAKOÇ’TAN İMALI PAYLAŞIM

Apar topar kadrodan çıkarılan Ceren Karakoç, sosyal medya hesabından imalı bir paylaşım yaptı. Karakoç paylaşımında, “Hayattaki gerçek cehennem, herkesin kendince bir nedeni olmasıdır” sözünü yayınladı.

Oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede dikkat çekerken, söz konusu mesajın Kızılcık Şerbeti’nden ayrılığıyla ilgili olup olmadığı merak konusu oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü paylaşımı yaşanan ayrılık sürecine yönelik üstü kapalı bir gönderme olarak değerlendirdi.

AYRILIĞIN ARDINDAN GELMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Karakoç’un paylaşımının dizinin kadrosundan çıkarılmasının ardından gelmesi dikkatleri daha da üzerine çekti. Oyuncu mesajında doğrudan diziye veya herhangi bir isme yer vermezken, kullandığı ifadeler sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Ceren Karakoç’tan paylaşımın diziden ayrılığıyla bağlantılı olduğuna ilişkin doğrudan bir açıklama gelmedi.