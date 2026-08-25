Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun yeniden sarı-lacivertli formayı giyebileceği yönündeki iddialar transfer gündeminde geniş yankı uyandırırken, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer'den konuya ilişkin öne çıkan bir açıklama geldi. Kamer'in, milli futbolcu için kullandığı "Haklı sebepleri nedeniyle maalesef bu sene beraber olamıyoruz" ifadesi, olası dönüş beklentilerinin bu sezon için gerçekleşmeyeceği şeklinde yorumlandı.

FERDİ KADIOĞLU İDDİALARI NASIL GÜNDEME GELDİ?

Transfer söylentilerinin yeniden güçlenmesinde sosyal medyadaki paylaşımlar etkili oldu. Ferdi Kadıoğlu'nun Cihan Kamer'i sosyal medyada yeni takibe aldığı yönündeki bir paylaşımın ardından, milli oyuncunun Fenerbahçe'ye dönüş ihtimali taraftarlar arasında tartışılmaya başlandı. Kamer ise yaptığı açıklamayla bu iddiaya da açıklık getirerek Ferdi ile uzun yıllardır tanıştıklarını ve zaten sosyal medyada takipleştiklerini belirtti.

"BU SENE BERABER OLAMIYORUZ"

Cihan Kamer, Ferdi Kadıoğlu ile aralarında uzun yıllara dayanan yakın bir ilişki bulunduğunu vurguladı. Milli futbolcudan övgüyle söz eden Kamer, "Ferdi'yle senelerdir tanışır ve takipleşiriz, aramızda gerçek bir kardeşlik ilişkisi var. Kendisi tanıdığım en karakterli insanlardan ve futbolculardan biri. Aynı zamanda muazzam bir Fenerbahçe sevdalısı ve harika bir aileye sahip" ifadelerini kullandı.

Kamer, transfer ihtimali konusunda ise daha net bir mesaj verdi. "Haklı sebepleri nedeniyle maalesef bu sene beraber olamıyoruz" diyen Fenerbahçeli yönetici, Ferdi Kadıoğlu'nun sarı-lacivertli kulübe olan bağının sürdüğünü ifade etti. Kamer ayrıca milli oyuncunun Fenerbahçe'yi desteklemeye devam etmesinin kendisi açısından değerli olduğunu belirterek Ferdi'nin karakterinin ve Fenerbahçeliliğinin kendisi için ayrı bir yere sahip olduğunu söyledi.

BRIGHTON TRANSFERİNİN MALİ DETAYLARI

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'den İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'a 2024 yılında transfer olmuştu. Fenerbahçe'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı resmi bildirimde transfer bedelinin 30 milyon euro olduğu açıklanmıştı. Anlaşmaya göre oyuncunun performansına bağlı olarak Fenerbahçe'nin azami 5 milyon euro daha bonus kazanabilmesi kararlaştırılmıştı. Ayrıca Brighton'ın Ferdi'yi ilerleyen dönemde başka bir kulübe satması halinde İngiliz ekibinin elde edeceği transfer bedelinin yüzde 10'unun Fenerbahçe'ye ödenmesi hükmü de anlaşmada yer almıştı.

TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ İÇİN RESMİ SÜREÇ GEREKİYOR

Bir futbolcunun eski kulübüne dönmesi konusunda oyuncunun isteği tek başına yeterli olmuyor. Bonservisi başka bir kulüpte bulunan futbolcular için mevcut kulübün de anlaşmaya onay vermesi gerekiyor. Tarafların bonservis veya kiralama şartlarında uzlaşmasının ardından futbolcuyla sözleşme koşulları üzerinde anlaşılması ve gerekli tescil işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Bu nedenle sosyal medyada ortaya çıkan takip, beğeni veya kişisel yakınlık gibi işaretler tek başına resmi bir transfer sürecinin başladığını göstermiyor.

FENERBAHÇE İLE BAĞI DEVAM EDİYOR

Cihan Kamer'in açıklamasında öne çıkan bir diğer nokta ise Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile olan duygusal bağının sürdüğüne yapılan vurgu oldu. Kamer, milli futbolcunun sarı-lacivertli kulübü desteklemeye devam ettiğini dile getirirken, oyuncuyla kişisel ilişkilerinin de güçlü olduğunu belirtti. Bununla birlikte açıklamada gelecekte gerçekleşebilecek olası bir transfer konusunda herhangi bir somut takvim veya anlaşma bilgisi paylaşılmadı.

BU SEZON İÇİN BEKLENTİLER AZALDI

Kamer'in "Bu sene beraber olamıyoruz" şeklindeki açıklaması, Ferdi Kadıoğlu'nun mevcut transfer döneminde Fenerbahçe'ye döneceği yönündeki iddiaları önemli ölçüde zayıflattı. Açıklama, gelecekteki ihtimallere ilişkin kesin bir kapı kapatmamakla birlikte bu sezon için bir birlikteliğin gerçekleşmeyeceğini ortaya koyan en net mesaj olarak öne çıktı. Ferdi Kadıoğlu'nun geleceğine ilişkin yeni bir gelişmenin somut transfer sürecine dönüşmesi halinde ise kulüpler arasındaki görüşmeler ve resmi açıklamalar belirleyici olacak.