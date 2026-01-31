Fenerbahçe’nin mali tablosu, Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşen Yüksek Divan Kurulu toplantısında gün yüzüne çıktı. Açıklanan rakamlar, Türk futbol ekonomisinin geldiği kritik noktayı bir kez daha gözler önüne sererken, salonda derin bir sessizlik hakim oldu.

DUDAK UÇUKLATAN BİLANÇO

Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu yönetiminde yapılan toplantıda, kulübün mali röntgeni çekildi. 30 Kasım 2025 tarihi itibarıyla kesinleşen toplam borç ve yükümlülük miktarının 27 milyar 635 milyon TL olduğu duyuruldu. Bu astronomik rakam, kulübün geleceği ve transfer politikaları üzerindeki mali baskının boyutunu net bir şekilde ortaya koydu.

ESKİ VE YENİ BAŞKAN OMUZ OMUZA

Toplantının en dikkat çeken karesi ise protokol tribününden geldi. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile kulübün önceki dönem başkanı Ali Koç, toplantıyı salonda birlikte takip etti. Camianın önde gelen isimlerinin de katıldığı oturumda, devasa borç yükünün altından nasıl kalkılacağı en büyük gündem maddesi oldu.

ALANYA’DAKİ TARAFTARDA GELECEK KAYGISI

Sarı-lacivertli renklere gönül veren Alanya’daki binlerce taraftar da İstanbul’dan gelen bu haberle sarsıldı. Alanya’daki Fenerbahçe dernekleri ve taraftar grupları arasında gündem olan rekor borç, "Takım bu yükü nasıl kaldıracak?" sorusunu akıllara getirdi. Şampiyonluk yarışını ve kulübün ekonomik bağımsızlığını doğrudan etkileyen bu tablo, Alanya’daki futbolseverler tarafından endişeyle takip ediliyor.