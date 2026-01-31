Alanya’nın en işlek ve huzurlu bölgeleri arasında yer alan Kestel ve Tosmur mahalleleri, gece saatlerinde eşine az rastlanır bir vandalizm dalgasına sahne oldu. Kimliği henüz belirlenemeyen ve bisikletlerle organize hareket eden saldırganlar, önlerine gelen her şeye zarar vererek ilçede küçük çaplı bir kaos yarattı. Vatandaşlar sabah uyandıklarında karşılaştıkları manzara karşısında şoka girdi.

BİSİKLETLİ YIKIM TİMİ SOKAKLARDA

Gece yarısı sokaklara dökülen şüpheliler, adeta bir yıkım ekibi gibi hareket etti. Saldırganların hedefinde ne varsa nasibini aldı. Özellikle Tosmur Mahallesi’nde park halinde bulunan tam 11 aracın lastikleri bıçaklanarak patlatıldı. Araç sahipleri sabah işlerine gitmek isterken büyük bir mağduriyet yaşadı. Saldırganların hıncı bununla da sınırlı kalmadı; Kestel’deki bir benzinlikte bulunan araçlar ve bir su işletmesinin bidonları ile tuvaletleri parçalanarak kullanılamaz hale getirildi.

MARKET DOLAPLARINI TEKMELEDİLER

Olayların en çarpıcı anları ise Dimçayı mevkiindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Bir marketi gözüne kestiren magandaların, iş yerinin dışındaki içecek dolabını kırmak için gösterdikleri çaba "bu kadarına da pes" dedirtti. Görüntülerde şahısların dolapların üzerine tırmandığı, tekmelediği ve mala zarar vermek için dakikalarca uğraştığı görüldü. Soğukkanlı tavırları ise izleyenleri dehşete düşürdü.

EMNİYET ALARM DURUMUNDA

Mahalle sakinlerinin huzurunu kaçıran olay sonrası Tosmur Mahallesi Muhtarı Yakup Gündoğan devreye girdi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattığını duyuran Gündoğan, güvenlik güçlerinin saldırganların peşinde olduğunu belirtti. Alanya polisi, güvenlik kamerası görüntülerini kare kare inceleyerek bisikletli magandaları yakalamak için operasyonlarını sürdürüyor.