Fenerbahçe’de son haftalardaki puan kayıpları sonrası teknik direktör Domenico Tedesco’nun geleceği yeniden tartışılmaya başladı. Kulüp yönetiminin şu aşamada yola devam ettiği belirtilirken, olası bir ayrılık senaryosunda Aykut Kocaman isminin kulislerde öne çıktığı konuşuluyor.

Fenerbahçe teknik direktör değişikliği iddiası spor gündeminin en sıcak başlıklarından biri haline geldi. Sarı-lacivertli ekipte son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından gözler bir kez daha teknik heyete çevrildi. Resmi tarafta net bir ayrılık kararı açıklanmış değil. Ancak kulis haberlerinde, yönetimin olası bir senaryoya karşı hazırlık yaptığı ve Aykut Kocaman seçeneğini masada tuttuğu öne sürülüyor.

TEDESCO İLE DEVAM KARARI ŞİMDİLİK SÜRÜYOR

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 11 Mart 2026’daki açıklamasında takımın sezon sonunda şampiyonluğa ulaşacağına inandığını söylerken, kulübün resmi iletişim kanallarında da Tedesco ile yola devam edildiğine işaret eden bir tablo ortaya çıktı. TRT Spor’un 14 Mart tarihli haberinde de Saran’ın, Tedesco ve sportif direktör Devin Özek ile görüşme yaptığı, kritik zirveden ise hemen bir ayrılık kararı çıkmadığı aktarıldı.

Bu da şunu gösteriyor: Şu an için ortada açıklanmış bir görevden alma yok. Ama Fenerbahçe gibi şampiyonluk baskısının çok yüksek olduğu bir kulüpte, birkaç maçlık tablo bile gündemi tamamen değiştirebiliyor. Hele son haftalarda puan kaybı arttığında, taraftarın ilk baktığı yer kulübe oluyor.

AYKUT KOCAMAN İSMİ NEDEN GÜNEMDE?

Kulis haberlerinde Aykut Kocaman adının öne çıkmasının temel nedeni, camiayı yakından tanıyan, Fenerbahçe geçmişi güçlü ve kriz dönemlerinde kulüp reflekslerini bilen bir isim olarak görülmesi. Bugün yayımlanan çeşitli haberlerde, yönetimin olası bir ayrılık halinde ilk adaylardan biri olarak Kocaman’ı değerlendirdiği iddia edildi. Bazı yayınlarda bu tercihin öncelikli seçenek olduğu, bazı yayınlarda ise İsmail Kartal gibi başka isimlerin de konuşulduğu belirtildi. Bu nedenle şu aşamada tabloyu “kesin karar” değil, güçlü kulis iddiası olarak okumak daha doğru görünüyor.

Fenerbahçe taraftarı için Aykut Kocaman adı yabancı değil. Bu yüzden iddia büyüyor. Çünkü camiada bazı dönemlerde sonuç kadar, kulübün ruhunu bilen bir teknik adam beklentisi de öne çıkıyor.

RESMİ AÇIKLAMA VAR MI?

Şu ana kadar Fenerbahçe cephesinden “Tedesco gidiyor” ya da “Aykut Kocaman geliyor” şeklinde resmi bir açıklama yapılmadı. Kulübün resmi sitesindeki son içeriklerde Sadettin Saran’ın başkan olarak görevde olduğu ve futbol takımına ilişkin kamuoyuna umut veren açıklamalar yaptığı görülüyor. Resmi doğrulama olmadığı için, dolaşımdaki haberlerin iddia niteliği taşıdığını özellikle not etmek gerekiyor.

Bir başka ayrıntı da şu: Bazı kaynaklar yalnızca Aykut Kocaman’ı öne çıkarırken, bazıları yönetimin birden fazla alternatif üzerinde durduğunu yazıyor. Bu fark, kulis bilgisinin henüz netleşmediğini gösteriyor. Yani iş biraz sisli. Tam da böyle.

FENERBAHÇE’DE GÖZLER GELECEK HAFTALARA ÇEVRİLDİ

Fenerbahçe’de Tedesco’nun geleceği artık büyük ölçüde alınacak sonuçlara bağlı görünüyor. Yönetimin şu an için teknik heyete son bir kredi açtığı, ancak olası bir yeni puan kaybı veya beklenmedik kırılmada teknik direktör başlığının yeniden sert biçimde masaya gelebileceği değerlendiriliyor. Spor kamuoyunda dolaşan son iddialar da bu yönde.

Bu tür süreçler yalnızca saha içini değil, tribünü de etkiliyor. Taraftar bir yandan puan tablosuna bakıyor, bir yandan “yeni hoca gelir mi” sorusunu soruyor. Özellikle şampiyonluk yarışında küçük kayıpların büyük sonuç doğurduğu haftalarda bu tartışmalar daha da büyüyor.

Şimdilik net olan şu: Fenerbahçe’de teknik direktör koltuğu tartışılıyor, Aykut Kocaman ismi de ciddi biçimde gündemde dolaşıyor. Ama son sözü yine kulüp yönetimi ve gelecek maçların sonuçları söyleyecek.