Antalya’nın Alanya ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 yaşındaki şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası sonrası yakalanarak cezaevine gönderildi.

Alanya’da aranan şahıs yakalandı haberi, özellikle kentte güvenlik ve asayiş konularını yakından takip eden vatandaşların gündemine girdi. Olay, dün saat 17.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde yaşandı.

KOVALAMACA SOKAĞA TAŞTI

Edinilen bilgilere göre, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yunus timleri, durumundan şüphelendikleri A.U. (23) isimli şahsa “dur” ihtarında bulundu. Ancak şahıs ihtara uymadı ve bir anda kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca kısa sürede çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Polis ekipleri ile şahıs arasında yaşanan takip sonucu A.U., Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde yakalandı.

O anlar… kısa bir panik. Ne olduğunu anlamayanlar oldu.

10 YILA YAKIN CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şahsın kimlik sorgulaması yapıldığında, "taksirle öldürme" suçundan 9 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Bu durum, olayın sıradan bir kaçış olmadığını ortaya koydu.

Alanya’da hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı gelişmesi, kentte son dönemde artan denetimlerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan A.U., emniyetteki işlemlerinin ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edildi. Buradaki işlemler sonrası tutuklanan şahıs, Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Bölgede yaşayan bazı vatandaşlar, özellikle akşam saatlerinde yaşanan bu tür olayların tedirginlik yarattığını söylüyor. “Polisi görünce anladık bir şey olduğunu” diyenler var… ama alışılmış bir tablo değil.

Denetimler sürüyor.