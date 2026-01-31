İstanbul'un Pendik ilçesi Kurtköy bağlantı yolu D-100 Karayolu üzerinde bugün saat 16.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi. Bir tur şirketine ait olduğu öğrenilen midibüs, yol kenarında park halinde bekleyen bir TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen midibüste bulunan yolcular büyük panik yaşadı. Alanya turizm sektörünü ve bölgedeki seyahat acentelerini de yakından ilgilendiren bu tür kazalar, yol güvenliği ve park ihlalleri konusundaki riskleri bir kez daha gündeme taşıdı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye adeta ambulans yağdı. Araç içerisinde sıkışan ve yaralanan yolculara ilk müdahale hızla yapıldı. İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, kazanın Kurtköy bağlantı yolu E5 istikametinde gerçekleştiği ve 13 kişinin yaralandığı bildirildi.

DURUMU AĞIR OLANLAR VAR

Hastaneye kaldırılan yaralılardan 3'ünün durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Yaralıların çevredeki çeşitli hastanelere dağıtılarak tedavi altına alındığı belirtilirken, güvenlik güçleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Turizm sezonu öncesi ulaşım güvenliğinin tartışıldığı bu günlerde, yol kenarındaki denetimsiz parklanmaların yarattığı tehlike bir kez daha acı bir bilançoyla yüzleşilmesine neden oldu.