Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, İstanbul Kalamış’ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde yapıldı. Toplantıya katılan Ali Koç, program sonuna kadar salonda kalmayı planlıyordu. Ancak kongre üyesi ve eski yönetici Ahmet Çelebi’nin vefat haberini almasının ardından toplantıdan erken ayrıldı.

VEFAT HABERİ TOPLANTIYA DAMGA VURDU

Toplantı sırasında gelen vefat haberi salonda kısa süreli bir sessizliğe neden oldu. Ali Koç, yakın çevresiyle kısa bir görüşme yaptıktan sonra divan kurulundan ayrıldı. Yönetim ve üyeler, Ahmet Çelebi için başsağlığı dileklerini paylaştı.

3,5 MİLYAR TL’LİK ALACAKTAN FERAGAT

Toplantının en dikkat çeken başlıklarından biri ise kulübün mali yapısına ilişkin açıklama oldu. Ali Koç, yaptığı bilgilendirmede Ali Koç’un kulüpten olan tüm alacaklarını hibe ettiğini duyurdu.

Salar, önceki Yüksek Divan Kurulu toplantılarında borç kalemleri arasında Ali Koç’a olan borcun da yer aldığını hatırlattı. Ali Koç’un, ailesini ve varislerini de kapsayan tüm hukuki belgeleri imzalayarak kulübe teslim ettiğini belirten Salar, Fenerbahçe’den olan tüm alacaklardan resmen feragat edildiğini ifade etti.

Eski başkan Ali Koç, vefat haberi sonrası salondan ayrılırken, kulübün mali yapısını doğrudan etkileyen önemli bir karar da açıklandı.

Kulüp kayıtlarına göre Ali Koç’un Fenerbahçe’den olan alacağının yaklaşık 3,5 milyar TL seviyesinde olduğu biliniyor. Bu adım, kulübün borç yükü açısından önemli bir rahatlama olarak değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE CAMİASINDA GENİŞ YANKI

Yaşanan gelişmeler, hem duygusal yönü hem de mali boyutuyla sarı-lacivertli camiada geniş yankı buldu. Yüksek Divan Kurulu’nda açıklanan bu kararın, önümüzdeki dönemde kulübün finansal planlamasına doğrudan etki etmesi bekleniyor.