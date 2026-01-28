Olay, turistlerin yoğun olduğu tarihi yarımadada yaşandı. İddiaya göre, mağaza önünde müşteri çekmeye çalışan bir kişi, yoldan geçen Çinli turisti durdurarak zorla ürün satmaya çalıştı. Turistin teklifi reddetmesi ve uzaklaşmak istemesi üzerine taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın büyümesiyle saldırganlaşan şahıs, genç turiste fiziksel saldırıda bulundu.

Çevredekilerin ve diğer esnafların araya girmesiyle sonlanan olay sonrası, turistin durumu yetkililere bildirdiği öğrenildi. Bölgedeki turist güvenliğini ve ülke imajını zedeleyen bu tür "hanutçuluk" faaliyetlerine karşı denetimlerin artırılması bekleniyor.