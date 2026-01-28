Antalya’da günlerdir etkisini sürdüren kuvvetli yağış ve fırtına, kent genelinde ulaşımı da doğrudan etkiliyor. Karayolları ekipleri sahada çalışmalarını sürdürürken, Antalya-Alanya yolunu kullanacak sürücüler için peş peşe uyarılar geldi.

ALANYA KOCAYATAK KAVŞAĞI İÇİN UYARI

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan bilgilendirmeye göre, Antalya-Alanya yolunun 0-2’nci kilometreleri arasında yer alan Kocayatak Kavşağı’nda yol yapım çalışmaları devam ediyor. 5 Ocak’tan bu yana süren çalışmalar nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine mutlaka uyması istendi.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde Alanya yönüne giden sürücüler için bu noktada ani yavaşlamalar yaşanabiliyor. Yağışla birlikte görüş mesafesinin düştüğü anlarda, küçük bir dikkatsizlik bile zincirleme kazalara yol açabiliyor.

Direksiyon başındaki herkes biliyor; bir kavşakta birkaç saniyelik dalgınlık, tüm yolculuğu değiştirebiliyor.

TÜRKİYE GENELİNDE ÇALIŞMA YAPILAN YOLLAR AÇIKLANDI

Karayolları Genel Müdürlüğü, 28 Ocak 2026 tarihli yol durumu bültenini yayımladı. Bugün ülke genelinde yol yapım ve bakım çalışması yapılan bazı güzergahlar şöyle:

İzmir-Aydın Otoyolu: Gece saatlerinde orta refüjde çalışma, bazı şeritler kontrollü kapalı.

Gece saatlerinde orta refüjde çalışma, bazı şeritler kontrollü kapalı. TEM Otoyolu Sultanbeyli Gişeleri: Serbest Geçiş Sistemi dönüşümü nedeniyle giriş-çıkışlar kontrollü.

Serbest Geçiş Sistemi dönüşümü nedeniyle giriş-çıkışlar kontrollü. Ankara-Kırıkkale yolu: Kırıkkale-Ankara yönünde iki şerit kapalı, ulaşım tek şeritten.

Kırıkkale-Ankara yönünde iki şerit kapalı, ulaşım tek şeritten. Antalya-Alanya yolu: Kocayatak Kavşağı’nda yol yapım çalışması sürüyor.

Kocayatak Kavşağı’nda yol yapım çalışması sürüyor. Balıkesir-Kepsut yolu: Yol trafiğe kapalı, ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Karayolları yetkilileri, sürücülerin yola çıkmadan önce güzergah bilgilerini kontrol etmelerini ve hava koşullarını dikkate alarak hareket etmelerini öneriyor.

Kaynak: Karayolları Genel Müdürlüğü, Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü