Ramazan ayının manevi atmosferinde düzenlenen iftar programında, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve eşi Şeyma Öztürk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı himayesindeki çocuklara sıcak bir yuva olan koruyucu ailelerle buluştu. Programda aileler ve çocuklarla yakından ilgilenen Öztürk çifti, Ramazan’ın bereketini ve paylaşma ruhunu birlikte yaşadı. Programda koruyucu aileliğin sevgi, merhamet ve sorumluluğun en güzel örneklerinden biri olduğuna dikkat çekilirken, çocuklara güvenli ve sıcak bir aile ortamı sunan koruyucu ailelerin toplum için büyük bir değer taşıdığı ifade edildi. Çocukların umutla büyümesine katkı sağlayan koruyucu ailelere teşekkür edilerek, gösterdikleri fedakârlığın geleceğe yapılan en kıymetli yatırımlardan biri olduğu vurgulandı.

İftar programına Şakir Öner Öztürk ve eşi Şeyma Öztürk’ün yanı sıra Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Müftüsü Mehmet Seven, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Doğanur Cülcüloğlu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fikret Namal katıldı.

Kaynak: Haber Merkezi