Alanya’nın Oba Mahallesi sahil yolunda akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bölgede hareketli anlara neden oldu. Krizantem Otel önünde yaşandığı belirtilen kazada, çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu ve yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

İlk belirlemelere göre kazaya karışan araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.

EKİPLER KISA SÜREDE BÖLGEYE ULAŞTI

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışma ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri ise sahil yolunda ikinci bir kaza yaşanmaması için trafik akışını kontrollü şekilde yönlendirdi.

Kaza nedeniyle özellikle akşam saatlerinde kullanılan Oba sahil yolunda bir süre ulaşım kontrollü sağlandı. Bölgedeki sürücüler, ekiplerin çalışması tamamlanana kadar yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan kişilere olay yerinde ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.

ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI

Kazaya karışan araçlar, olay yeri inceleme ve güvenlik çalışmalarının ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yol, araçların kaldırılmasıyla birlikte yeniden normale döndü.

Yetkililerin kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlattığı öğrenildi. Oba Mahallesi’nde özellikle akşam saatlerinde yoğunlaşan trafik nedeniyle sürücülerin sahil yolunda daha dikkatli olması isteniyor.