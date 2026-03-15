İçişleri Bakanlığı, araçlarda multimedya ekranlara kesilen cezaların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. 27 Şubat’tan sonra yazılan cezalar iptal edildi, denetimler ise 1 Nisan’a kadar bilgilendirme amaçlı yapılacak.

Araçlarda sonradan takılan multimedya ekran yasağı ile ilgili tartışmalar sürerken, İçişleri Bakanlığından yeni bir açıklama geldi. Bakanlık, son dönemde uygulanan cezai yaptırımların geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat 2026’dan itibaren kesilen multimedya ekran cezaları iptal edildi. Yönetmelik düzenlemesi tamamlanana kadar sürücülere ceza uygulanmayacak.

MULTİMEDYA YASAKLARI GEÇİCİ OLARAK DURDURULDU

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişikliklerin ardından, araçlara sonradan eklenen ekran ve multimedya sistemleriyle ilgili cezalar gündeme gelmişti. Bu durum özellikle sürücüler arasında büyük bir belirsizlik yaratmıştı.

İçişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada düzenlemenin henüz netleşmediğini belirterek, cezaların geçici olarak askıya alındığını bildirdi.

Açıklamada, yeni düzenlemenin trafik güvenliğini koruyacak şekilde ve tüm araçlar için eşit uygulanabilecek biçimde hazırlanacağı ifade edildi.

1 NİSAN’A KADAR REHBERLİK DENETİMİ

Bakanlık ayrıca denetimlerin tamamen kaldırılmadığını da vurguladı. Buna göre, 1 Nisan 2026 tarihine kadar yapılacak trafik kontrolleri yalnızca rehberlik ve bilgilendirme amacıyla gerçekleştirilecek.

Bu süreçte sürücülere ceza yazılmayacak ancak kurallar hakkında bilgilendirme yapılacak.

Birçok sürücü özellikle araçlara sonradan takılan ekranlar nedeniyle yüksek cezalarla karşılaşabileceğini düşünerek sistemlerini söktürmeyi planlıyordu. Açıklama sonrası bu telaş biraz azaldı.

Aslında mesele biraz da kafa karışıklığından çıktı. Kimisi “her ekran yasaklandı” dedi, kimisi “hiçbir şey değişmedi” diye konuştu. Gerçek durum ikisinin ortasında gibi.

ORİJİNAL EKRANLAR SERBEST

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, daha önce yaptığı açıklamada özellikle sonradan takılan ekran ve tabletlerin sürücünün dikkatini dağıtması durumunda ciddi cezalar uygulanabileceğini söylemişti.

Bu kapsamda, araçların fabrika çıkışında bulunan orijinal multimedya sistemleri için herhangi bir yasak söz konusu değil.

Ancak sürücünün görüş alanında dikkat dağıtacak şekilde yerleştirilen ekran ve tabletler için düzenleme çalışmasının sürdüğü belirtiliyor.

Yani şimdilik ceza yok ama konu tamamen kapanmış da değil. 1 Nisan sonrası…

Yeni düzenlemenin detaylarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.