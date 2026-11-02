MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin idari yapısını yeniden şekillendirecek 19 yeni il ve 78 yeni ilçe kurulmasına yönelik teklifini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan listede, Antalya'nın en büyük turizm merkezlerinden biri olan Alanya'nın da il statüsüne kavuşması öngörülüyor. Bu gelişme, yıllardır il olma beklentisi taşıyan ilçede yakından takip ediliyor.

Bahçeli'nin paylaştığı listeye göre, yedi coğrafi bölgeden nüfus ve ekonomik potansiyeli yüksek ilçelerin il yapılması planlanıyor. Akdeniz Bölgesi'nden Alanya'nın yanı sıra Elbistan, Kozan ve Tarsus da teklifte yer buldu. Diğer bölgelerden ise Polatlı, Konya Ereğli, Zonguldak Ereğli, Ünye, Vezirköprü, Erciş, Doğubayazıt, Ahlat, Ergani, Midyat, Siverek, Fethiye, Akhisar, Lüleburgaz ve Bandırma'nın il statüsüne geçirilmesi önerildi.

100 İL VE 1000 İLÇE VİZYONU

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, projenin temel amacını devlet yönetiminin rasyonelleştirilmesi olarak açıkladı. Bahçeli, 100 il ve 1000 ilçe vizyonunun, Türkiye'nin ikinci yüzyılına girerken yerel yönetimlerin etkinliğini artırmayı hedeflediğini bildirdi. Teklifin, kamu hizmetlerinin vatandaşın ayağına daha hızlı ulaştırılmasını sağlayacak kapsamlı bir idari gelişim sürecinin parçası olduğu aktarıldı.

ALANYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Teklifin yasalaşması durumunda, Alanya'nın kendi valilik, il emniyet müdürlüğü ve diğer il müdürlükleri gibi bağımsız idari yapılarına kavuşması bekleniyor. Bu idari dönüşümün, yerel yönetim hizmetlerinin hızlanmasına ve kamu yatırımlarının bölge altyapısına daha doğrudan aktarılmasına olanak sağlayacağı değerlendiriliyor. Yıllardır süregelen il olma talebinin resmi bir siyasi vizyon belgesiyle gündeme gelmesi, bölgenin idari geleceği açısından kritik bir adım olarak görülüyor.