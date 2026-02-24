Şubatta cüzdanları sarsan Web Tüketici Fiyat Endeksi (Web TÜFE) verileri, mutfaktaki yangının boyutunu gözler önüne serdi. Alanya'daki vatandaşların pazar tezgahlarında ve market raflarında bizzat hissettiği kriz, resmi rakamlara da yansıdı. Şubat 2026 döneminde enflasyon aylık yüzde 3,19 fırlarken, genel yıllık artış yüzde 32,93 seviyesine ulaştı. Yaklaşan turizm sezonu öncesi maliyet hesaplaması yapan Alanya esnafı ve dar gelirli vatandaş için asıl sarsıntı ise mutfak harcamalarında patlak verdi. Çekirdek enflasyon cephesinde B endeksi yüzde 2,00, C endeksi ise yüzde 1,48 oranında yükseliş gösterdi.

TARİHİN EN BÜYÜK GIDA KRİZİ

Bültendeki en sarsıcı veri, temel yaşam gereksinimi olan gıda maliyetlerinde yaşandı. Gıda ve alkolsüz içecekler kalemi, bir ayda yüzde 6,94 oranında sıçrayarak Web TÜFE tarihinin gelmiş geçmiş "en yüksek aylık artışı" olarak kayıtlara geçti. Bu gruptaki yıllık enflasyon ise yüzde 37,84’e dayandı. Özellikle taze sebzelerdeki yüzde 33,06'lık ortalama sıçrama dikkat çekerken, bazı ürünlerdeki fiyat patlaması adeta dudak uçuklattı. Salatalık yüzde 79'luk zamla rekor kırarken, onu yüzde 70 ile çarliston biber, yüzde 64 ile sivri biber ve yüzde 47 ile patlıcan izledi. Mutfakların temel ürünlerinden dolmalık biber yüzde 45, kıvırcık yüzde 44, kabak yüzde 31, taze fasulye yüzde 30, maydanoz ise yüzde 26 oranında zamlandı. Dereotu, limon ve kırmızı lahanadaki değer artışı yüzde 21'i bulurken, ayva fiyatları da yüzde 15 tırmandı.

TEMEL BESİNLERDE DURDURULAMAYAN YÜKSELİŞ

İşlenmiş gıda ürünlerindeki aylık tırmanış yüzde 3,92 olarak ölçüldü; buradaki yıllık enflasyon yüzde 31,84 seviyesine geriledi. Ancak kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerindeki sert yükseliş durdurulamadı. Süt yüzde 11,72, tereyağı yüzde 10,2, yoğurt yüzde 10,13 ve peynir yüzde 8,14 zam gördü. Tost ekmeği ve paketli ürünlerdeki maliyet artışının etkisiyle, genel ekmek fiyatlarında da yüzde 6,76 oranında yukarı yönlü ivme kaydedildi.

ENERJİ VE ULAŞIMDA ZAM YAĞMURU

Enflasyon sepetindeki yangın sadece gıdayla sınırlı kalmadı. Enerji maliyetleri aylık yüzde 4,50 oranında arttı. Elektrik faturalarındaki sübvansiyon sınırına yönelik yeni düzenlemelerin devreye girmesiyle birlikte, ortalama elektrik fiyatı yüzde 6,5 tırmandı. Tüp gazda yüzde 9,19'luk şok bir artış yaşanırken, akaryakıt cephesinde motorin yüzde 5,98, benzin yüzde 5,59 ve LPG yüzde 3,46 oranında pahalandı. Şebeke suyu kullanım ücretlerindeki artış ise yüzde 2,15 olarak hesaplandı.

HİZMET VE KİRA SEKTÖRÜNDE AĞIR BİLANÇO

Alanya gibi nüfusu hızla artan ilçelerdeki en büyük kriz başlıklarından biri olan barınma maliyetleri, güncel verilerde de kendini kanıtladı. Hizmet sektöründe yıllık enflasyon yüzde 43,94’e fırlarken, aylık artış yüzde 2,88 oldu. Yıllık kira artışı yüzde 60,82 gibi korkutucu bir seviyeye ulaşırken, şubat ayındaki ortalama kira zammı yüzde 2,91 olarak belirlendi. Turizm ve hizmet sektörünü doğrudan ilgilendiren lokanta ve oteller grubunda fiyatlar aylık yüzde 2,11, yıllık ise yüzde 35,52 oranında arttı. Haberleşme hizmetleri yüzde 5,40 zamlanırken, uçak bileti fiyatlarında yaşanan yüzde 9,33'lük düşüş ulaştırma kalemindeki nadir rahatlamalardan biri oldu.

GİYİMDE DÜŞÜŞ, OTOMOBİLDE YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Şubat ayında fiyatı gerileyen ender gruplardan biri, mevsimsel indirimlerin etkisiyle yüzde 6,01 düşüş yaşayan giyim ve ayakkabı kalemi oldu. Temel mallar grubunda eksi yüzde 0,25'lik genel bir gerileme yaratan bu durum, giyimdeki yıllık enflasyonu yüzde 14,13’e çekti. Dayanıklı tüketim malları cephesinde ise aylık enflasyon yüzde 2,56 olarak gerçekleşirken, otomobil fiyatları yüzde 3,59 tırmandı. Beyaz eşyadaki artışlar nispeten sınırlı kalsa da mobilyadaki zam trendi hız kesmedi. Öte yandan mevsimsellikten arındırılmış Web TÜFE yüzde 3,07 artış gösterirken, beş göstergeden oluşan "ana eğilim" verisinin yüzde 2,86'dan yüzde 2,06'ya düşmesi ilerisi için kısmi bir yavaşlama sinyali olarak okundu.