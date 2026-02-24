Yapı Kredi emekli promosyonu Şubat 2026 dönemine ilişkin detaylar netleşti. Banka, SGK kapsamında emekli maaşı alan ve üç yıl boyunca maaşını Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilere 30.000 TL’ye kadar nakit ödeme imkânı sunduğunu açıkladı. Promosyon tutarı maaş aralığına göre belirlenirken, ek şartları yerine getiren emekliler ilave ödemelerden yararlanabiliyor.



19 Eylül 2025 – 28 Şubat 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından yakından takip ediliyor.



MAAŞA GÖRE ANA PROMOSYON TUTARLARI



Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanmasının ardından, ek bir koşul aranmaksızın maaş aralığına göre ödenecek tutarlar şöyle:



9.999 TL’ye kadar olan maaşlara: 6.250 TL

10.000 TL – 14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Bu ödeme üç yıllık taahhüt karşılığında peşin olarak yapılıyor.



FATURA TALİMATINA EK ÖDÜL

Ek Ödül Taahhütnamesi’nin imzalanmasından sonraki 60 gün içinde iki yeni otomatik fatura ödeme talimatı verilmesi halinde ilave ödeme yapılıyor:



9.999 TL’ye kadar maaş: 2.000 TL

10.000 TL – 14.499 TL arası: 3.000 TL

15.000 TL – 19.999 TL arası: 4.000 TL

20.000 TL üzeri: 5.000 TL



KREDİ KARTI HARCAMASINA EK ÖDÜL



Ek taahhüt sonrası 60 gün içinde asıl bireysel kredi kartı ile toplam 1.000 TL harcama yapılması durumunda da aynı tutarlarda ek nakit ödül veriliyor. Ek kart ve sanal kartlar kampanya kapsamına dahil değil.



DİJİTAL AKTİFLİK ÖDÜLÜ

Ek ödül taahhütnamesi sonrası 60 gün içinde Yapı Kredi Mobil’e ilk kez giriş yapan veya son 90 gündür uygulamayı kullanmayan müşterilerin yeniden aktif olması halinde, maaş bareminden bağımsız olarak 2.000 TL ek ödeme yapılıyor.



MOBİLDEN MÜŞTERİ OLANLARA 3.000 TL



Yapı Kredi Mobil üzerinden müşteri olan ve başvuru sırasında EMEKLIYEMUJDE referans kodunu giren emeklilere, harcama şartı aranmaksızın kredi kartına 3.000 TL ek nakit ödül tanımlanıyor. Kampanya kapsamında bir müşteri yalnızca bir kez yararlanabiliyor.



TOPLAMDA 30.000 TL’YE NASIL ULAŞILIYOR?



20.000 TL ve üzeri maaş alan bir emekli;



15.000 TL ana promosyon

5.000 TL fatura talimatı ödülü

5.000 TL kredi kartı harcama ödülü

2.000 TL dijital aktiflik ödülü

3.000 TL mobil müşteri ödülü

şartların tamamını yerine getirdiğinde 30.000 TL’ye varan toplam ödeme alabiliyor.



TAAHHÜT BOZULURSA NE OLUR?

Promosyon ödemesi üç yıl için peşin yapılıyor. Üç yıllık süre dolmadan maaşın başka bankaya taşınması ya da SGK tarafından kesilmesi halinde, kalan süreye göre hesaplanan tutar geri alınıyor. Maaş artışı olması durumunda ise ilave promosyon ödemesi yapılmıyor.



Başvurular Yapı Kredi Mobil, internet şubesi, müşteri iletişim merkezi ve şubeler aracılığıyla yapılabiliyor.

