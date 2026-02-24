Resmi Gazete’de yayımlanan kararla tarımsal üretime yönelik Hazine destekli yatırım ve işletme kredilerinde faiz indirimi, borç kolaylığı ve başvuru şartları yeniden düzenlendi.

Hazine destekli tarımsal yatırım ve işletme kredileri için yeni dönem başladı. 15 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla birlikte, çiftçiden küçük üreticiye kadar birçok kesimi ilgilendiren kredi şartları güncellendi. Amaç, özellikle üretim maliyetlerinin arttığı bir dönemde finansmana erişimi kolaylaştırmak.

VERGİ VE SGK BORCU ŞARTI NETLEŞTİ

Krediden yararlanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, başvuru tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış belgeyle vadesi geçmiş vergi ve SGK prim borcu bulunmadığını göstermesi gerekiyor. Eğer borç yapılandırılmışsa, yapılandırmanın bozulmamış olması şartı aranıyor.

Bu düzenleme, özellikle Hazine destekli faiz indirimli tarım kredisi başvuru şartları 2026 konusunda kafa karışıklığı yaşayan üreticiler için net bir çerçeve çiziyor.

BORCU OLANLARA KONTROLLÜ KREDİ İMKÂNI

Yeni sistemde borcu bulunan üreticiler tamamen kapsam dışı bırakılmıyor. Vergi ya da prim borcu olanların borçlarının, kullanacakları kredinin yüzde 25’ine kadar olan kısmı doğrudan ilgili kamu kurumlarına aktarılabilecek. Bu tutar yıllık 300 bin lirayı geçemeyecek.

Ayrıca borcun faizine yüzde 25 oranında Hazine indirimi uygulanacak. Özellikle vergi borcu olan çiftçilere kredi kolaylığı 2026 arayan üreticiler için bu madde dikkat çekiyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Düzenleme yalnızca Türkiye sınırları içinde yürütülen tarımsal faaliyetleri kapsıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerinde yer alan ve faaliyetini aktif şekilde sürdüren üreticiler bu kredilerden faydalanabilecek.

Gerçek kişiler, şirketler ve tarımsal üretim yapan tüzel kişilikler başvuru yapabiliyor. Özellikle faizsiz çiftçi kredisi kimler alabilir 2026 sorusu, son günlerde bankalarda en çok sorulan başlıklar arasında.

KREDİLER HANGİ TARİHE KADAR GEÇERLİ?

Hazine destekli yatırım ve işletme kredileri, 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2026 tarihleri arasında kullandırılacak. Bu süreçte kamu ve özel bankalar üzerinden başvurular alınmaya devam edecek.

28 BAŞLIKTA YÜZDE 100’E VARAN FAİZ İNDİRİMİ

Yeni düzenleme kapsamında;

Hayvansal ve bitkisel üretim

Arıcılık ve su ürünleri yetiştiriciliği

Traktör ve tarımsal ekipman alımı

Sulama yatırımları

dahil olmak üzere 28 farklı üretim başlığında yüzde 100’e varan faiz indirimi uygulanabilecek. Üst kredi limitleri ise üretim konusuna göre değişiyor.

Özellikle artan mazot, gübre ve yem fiyatları nedeniyle zorlanan üreticiler için sıfır faizli tarımsal kredi 2026 detayları yakından takip ediliyor.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Kredi kullanmak isteyen üreticiler, Türkiye genelindeki banka şubelerine başvurarak güncel faiz oranları, indirim oranları ve üst limitlere ilişkin detaylı bilgi alabiliyor. Bankalar, Hazine destek oranına göre faiz indirimi uygulayacak.

Düzenlemenin, özellikle üretim sezonu öncesinde nakit ihtiyacı artan çiftçiler için önemli bir kaynak oluşturması bekleniyor.