BDDK’nın yeni talimatıyla 22.00–06.00 arasında yapılacak 20 bin TL ve üzeri para transferlerinde NFC ile kimlik doğrulaması zorunlu hale geliyor. NFC’si olmayanlar bankayla görüntülü görüşecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), artan mobil bankacılık dolandırıcılığı vakalarına karşı bankalara yeni bir güvenlik talimatı gönderdi. Buna göre gece saatlerinde yapılan yüklü para transferlerinde ek kimlik doğrulaması zorunlu olacak.

Bankaların internet sitelerinde yayımlanan duyurulara göre 22.00 ile 06.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek bazı işlemler artık ekstra güvenlik adımına tabi tutulacak.

22.00–06.00 ARASINDA EK GÜVENLİK ADIMI

Yeni uygulamayla birlikte özellikle 20 bin TL ve üzerindeki para transferleri için kimlik kartı ile NFC doğrulaması şartı getiriliyor. Aynı saat aralığında yüklü tutarlı nakit avans çekimi ve bazı internet alışveriş işlemleri de bu kapsamda değerlendirilecek.

Kullanıcıların, işlem sırasında yeni nesil çipli kimlik kartlarını telefonun NFC alanına okutarak doğrulama yapması gerekecek. Bu adım tamamlanmadan para transferi gerçekleşmeyecek.

NFC OLMAYAN TELEFONLAR NE YAPACAK?

Telefonunda NFC özelliği bulunmayan kullanıcılar ise gece saatlerinde işlem yapmak isterse bankaların müşteri hizmetlerine görüntülü olarak bağlanacak. Kimlik doğrulaması bu şekilde yapılacak ve onay süreci canlı bağlantı üzerinden tamamlanacak.

Bu durum özellikle eski model telefon kullanan vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor. Antalya ve Alanya’da mobil bankacılık işlemlerini yoğun kullanan esnaf ve küçük işletmeler için de uygulamanın dikkatle takip edilmesi gerekiyor.

AMAÇ GECE DOLANDIRICILIĞINI AZALTMAK

Emniyet birimlerinin raporlarına göre dolandırıcılık vakalarının önemli bir bölümü gece saatlerinde gerçekleşiyor. Hesap sahiplerinin uykuda olduğu zaman dilimlerinde ele geçirilen mobil bankacılık şifreleri üzerinden yüksek tutarlı transferler yapıldığı tespit ediliyor.

BDDK’nın bu yeni düzenlemeyle, özellikle gece saatlerinde IBAN’a para gönderme işlemlerinde kimlik doğrulama zorunluluğu getirerek ek bir güvenlik katmanı oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor.

Bankalar önümüzdeki günlerde uygulamanın detaylarını müşterilerine SMS ve mobil uygulama bildirimleriyle duyuracak.