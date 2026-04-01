ALANYA'DAN İstanbul’a düzenlenen gezi programına katılan Alanyalı bir grup gezgin, televizyon dünyasının sevilen sunucularından Esra Erol’a unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Program çekimleri sırasında stüdyoya gelen Alanyalı misafirler, memleketlerinin yöresel ve el yapımı hediyelerini Erol’a takdim ettiler.

Alanya’nın simgelerinden ipek kozasından yapılan ve portakal çiçekleri ile süslenen özel tasarım tablo, hediyeler arasında en dikkat çeken parçalardan biri oldu. Bunun yanı sıra, Alanya'nın yerli deri ustalarının elinden çıkan, üzerinde Esra Erol’un adının yazılı olduğu el yapımı deri çanta ve özel tasarım defter de sunucuya hediye edildi.

MUTLULUĞUNU GİZLEYEMEDİ

Duygusal anlar yaşayan Esra Erol, Alanya’dan gelen bu anlamlı ve zahmetli hediyeler karşısında mutluluğunu gizleyemedi. Erol, canlı yayında yaptığı teşekkür konuşmasında Alanyalı misafirlere ve bu özel hediyeleri hazırlayan ustalara teşekkür ederek, “El emeği hediyelerin değeri benim için çok büyük. Alanya’ya sevgilerimi gönderiyorum” ifadelerini kullandı.

Alanya’nın kültürünü ve el sanatlarını İstanbul’a taşıyan bu anlamlı ziyaret, hem stüdyoda hem de izleyiciler arasında büyük beğeni topladı.

Muhabir: Gülser YİĞİT