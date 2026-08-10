Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, emlak sektörünü yakından ilgilendiren yeni gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Elektronik İlan Doğrulama Sistemi’nin (EİDS) devreye alınmasının ardından Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi platformlarda taşınmazların tanıtımının nasıl yapılacağı konusunda yaşanan belirsizliğin giderildiğini açıkladı.

DOĞRULANMIŞ İLANLAR SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILABİLECEK

Yeni düzenlemeyle EİDS üzerinden doğrulaması yapılmış taşınmaz ilanları, ilanla uyumlu fotoğraflar kullanılması ve belirlenen kurallara uyulması şartıyla sosyal medya platformlarında tanıtılabilecek.

Gelişmenin özellikle sosyal medyayı aktif olarak kullanan emlak işletmeleri açısından önem taşıdığını belirten Erdem, sektörün talebinin Ticaret Bakanlığı tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

ERDEM: BİR TALEBİMİZ DAHA KARŞILIK BULDU

Sektör temsilcilerinden kendilerine ulaşan talepler doğrultusunda konuyu ilgili makamlara taşıdıklarını ifade eden Erdem, “Bu talebimizin Ticaret Bakanlığımız tarafından olumlu karşılandığını müjdelemek isterim. Ticaret Bakanlığımız tarafından yapılan son düzenlemeyle, EİDS üzerinden doğrulaması yapılmış taşınmaz ilanlarının; ilanla uyumlu fotoğraflar ve belirlenen kurallar çerçevesinde sosyal medya platformlarında paylaşılmasının önü açıldı” dedi.

“SORUNU DİNLİYOR, ANKARA’YA TAŞIYORUZ”

ALTSO’nun sektörlerden gelen sorunların çözümü konusunda çalışmalarını sürdüreceğini vurgulayan Erdem, izledikleri yol haritasını da anlattı.

Erdem, “Bizim anlayışımız net: Sektörümüzün sorununu dinlemek, Ankara’ya taşımak ve çözüm sonuçlanıncaya kadar takip etmek” ifadelerini kullandı.

İş dünyasıyla birlikte hareket etmenin önemine dikkat çeken Erdem, “Bugün geldiğimiz noktada bir kez daha görüyoruz ki; iş insanları ile birlikte hareket edince geçmişte olduğu gibi bugün de sorunları aşabiliyoruz. Bu birliktelik başarının anahtarı oluyor” diye konuştu.

BOLAT VE ÇAVUŞOĞLU’NA TEŞEKKÜR

ALTSO Başkanı Eray Erdem, düzenlemenin hayata geçirilmesine katkıda bulunan isimlere teşekkür ederek, “Taleplerimize olumlu yanıt vererek sektörün beklentilerinin karşılanmasındaki emekleri nedeniyle başta Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat olmak üzere, Dışişleri Eski Bakanımız ve Antalya Milletvekilimiz Sayın Mevlüt Çavuşoğlu ile emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Erdem, ALTSO olarak Alanya iş dünyasının karşılaştığı sorunları ilgili kurumlara taşımayı ve sektörlerin önünü açacak çözüm önerilerinin takipçisi olmayı sürdüreceklerini kaydetti.