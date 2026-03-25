ALANYA’DA uzun süredir atıl durumda bulunan eski Devlet Hastanesi binasına yönelik tartışmalar yeniden alevlendi. Güvenlik riski oluşturan ve çevre sakinlerini tedirgin eden metruk yapı, siyasi parti temsilcilerinin tepkisine neden oldu. CHP, İYİ Parti, Anahtar Parti ve Saadet Partisi ilçe başkanları, yıkım sürecinin bir an önce tamamlanması ve alanın kamu yararına değerlendirilmesi için yetkililere çağrıda bulunurken, bölgedeki belirsizliğin hem şehir güvenliği hem de sağlık hizmetleri açısından ciddi bir sorun haline geldiğini vurguladı.

'YIKIM KARARI VAR AMA SÜREÇ İLERLEMİYOR'

CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, yıkım kararı alınmasına rağmen sahada herhangi bir ilerleme olmadığını belirterek, "Eski hastane binasının durumunu sorduğumuzda artık yetkinin İl Sağlık Müdürlüğü’nde olduğu ve yıkılması kararı alındığı söyleniyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir işlem de yapılmadı. Biz de bir an önce yıkımın yapılması ve oranın bir branş hastanesi olması gerektiğini belirtmiştik. Bir an önce adım atılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'METRUK BİNA RAHATSIZLIK VERİYOR'

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ise alanın yıllardır çözüme kavuşturulamadığını vurguladı. Er, "Alanya’ya yıllarca hizmet vermiş olan ancak bugün atıl durumda bulunan eski Devlet Hastanesi ile ilgili yıkım kararı alındığını ve bu alanın sağlık sektöründe farklı bir şekilde değerlendirileceğinin daha önce hükümet, özellikle AK Parti hükümeti tarafından kamuoyuna duyurulduğunu biliyoruz. Ancak aradan geçen onca yıla rağmen binanın hâlâ yıkılamamış olması, metruk bir hale gelmesi ve kullanımına ilişkin olumsuz haberlerin gelmesi bizleri ciddi anlamda rahatsız ediyor. Alanya’nın göz bebeği olan bu bölgede sağlık hizmetlerine duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Mevcut hastaneler talepleri karşılamakta zorlanıyor. Payallar’daki hastanenin ne zaman tamamlanacağının da belirsiz olması nedeniyle bu alanın daha fazla bekletilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Eski Devlet Hastanesi binasıyla ilgili ne yapılacaksa bir an önce yapılmalı, bina yıkılarak yeni proje hayata geçirilmelidir. Bizler Alanya halkı ve sağlık çalışanları adına, AK Parti hükümetinin verdiği sözlerin artık hayata geçirilmesini istiyoruz. Sadece vaat değil, somut adım bekliyoruz. Alanya’daki sağlık sektöründeki açığın giderilmesi için bu alanın bir an önce tamamlanarak vatandaşın hizmetine sunulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÖNCELİK MEVCUT HASTANELER OLMALI'

Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, yeni proje tartışmalarına da değinerek önceliğin mevcut sağlık yatırımları olması gerektiğini söyledi. Akkuş, "Hem eski Devlet Hastanesi hem de Payallar Devlet Hastanesi hâlâ atıl durumda bekleyen bu yatırımlar çözülmemişken, hükümet partisinin çıkıp yeni Devlet Hastanesi’nin karşısındaki otopark alanına yeni bir proje yapma çabasında olmasını doğru bulmuyorum. Alanya eski Devlet Hastanesi’nin hali içler acısı. Metruk bina tehlike saçıyor, bir an önce yıkılması gerekiyor. Önce Payallar Devlet Hastanesi’ni aktif hale getirelim, Araştırma Hastanesi’nin üzerindeki yükü hafifletelim. Batıdan gelen hasta yoğunluğunu azaltmak için zaten elimizde somut çözümler varken, yeni bir projeye yönelmenin şu aşamada gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bu iki hastane devreye alındığında, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yükü doğal olarak azalacak, sistem kendi dengesi içinde rahatlayacaktır. Bu durumda planlanan yeni hastane projesinin de aciliyeti ortadan kalkacaktır. Kaldı ki bugün başlanacak yeni bir hastanenin Alanya’ya hizmet vermesi en az 10-15 yılı bulacaktır. Elbette yeni projeler yapılabilir, buna karşı değiliz. Ancak öncelik sıralamasının doğru belirlenmesi gerekiyor. Payallar Devlet Hastanesi’nin tamamlanması ve atıl durumdaki eski Devlet Hastanesi’nin yeniden sağlık hizmetine kazandırılması öncelikli olmalıdır. Bu, herhangi bir vatandaşın ya da bir ilçe başkanının dile getirmesine gerek olmayan, açık ve ortada olan bir gerçektir. Devletin topladığı vergilerle bu yatırımların hayata geçirilmesinin zor olmadığını düşünüyor, yetkililerden somut ve öncelikli adımlar atılmasını bekliyoruz" dedi.

'GÜVENLİK RİSKİ ARTIK KRİTİK SEVİYEDE'

Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca ise daha sert bir uyarıda bulunarak yapının kamu güvenliği açısından risk oluşturduğunu belirtti. Sarıca, "Alanya’da kaderine terk edilen eski devlet hastanesi binasıyla ilgili tablo, hem kamu güvenliği hem de kamu kaynaklarının doğru kullanımı açısından kabul edilebilir değildir. Metruk hale gelmiş, denetimsiz bırakılmış bir yapı; özellikle gençler için ciddi bir risk alanına dönüşürken, aynı zamanda çevre sakinleri için de sürekli bir tedirginlik kaynağı olmaktadır. Bu noktada yetkililere açık bir çağrı yapmak gerekir: Süreç daha fazla uzatılmadan ya kontrollü bir şekilde yıkım hızlandırılmalı ya da alan derhal güvenlik altına alınarak kamu yararına yeni bir projeyle değerlendirilmelidir. Böyle stratejik bir alanın sahipsiz bırakılması, hem şehir planlaması hem de kamu vicdanı açısından doğru değildir. Öte yandan Alanya’da sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç ortadayken, eski bir hastane binasının bu şekilde çürümeye terk edilmesi ayrı bir çelişkidir. Bir yanda hastane yetersizliği konuşulurken, diğer yanda mevcut bir kamu alanının atıl durumda kalması ciddi bir planlama eksikliğine işaret eder. Bu alan; modern bir sağlık tesisi, ek hizmet binası ya da farklı bir kamu yatırımıyla yeniden şehre kazandırılabilir. Kısacası mesele sadece bir binanın yıkımı değil, aynı zamanda kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve vatandaşın güvenliğinin sağlanması meselesidir. Yetkililerin bu konuya daha hızlı, şeffaf ve çözüm odaklı yaklaşması artık bir tercih değil, zorunluluktur. Bu alan derhal güvenlik altına alınmalı, giriş-çıkışlar tamamen kapatılmalı ve 24 saat esasına göre denetim sağlanmalıdır. Gerekirse geçici olarak güvenlik görevlisi görevlendirilmeli ve çevre aydınlatması artırılmalıdır. Çünkü bugün yaşananlar, yarın çok daha ciddi bir olayın habercisi olabilir. Mahalle sakinlerinin huzursuzluğu son derece haklıdır. Kimse evinin yanında kontrolsüz, tehlike saçan bir yapıyla yaşamak zorunda değildir. Bu durum hem çocuklar hem gençler açısından ciddi bir risk alanı oluştururken, aynı zamanda kamu düzenini de zedelemektedir. Mevcut hastanenin yükünü hafifletmek için burası ek poliklinik binası olarak kullanılabilir. Yoğun branşlar (dahiliye, ortopedi, çocuk, kadın doğum) buraya kaydırılabilir. Randevu krizi ciddi şekilde azalır. Ana hastanedeki yığılma düşer. Bu, en hızlı ve en mantıklı çözümlerden biridir. Bu süreç daha fazla uzatılmamalı. Ya bina hızla yıkılarak alan güvenli hale getirilmeli ya da somut bir dönüşüm planı (yeni sağlık tesisi, sosyal alan, kamu hizmet binası gibi) takvimiyle birlikte kamuoyuna açıklanmalı. 'Belirsizlik' en büyük sorunlardan biri" dedi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi