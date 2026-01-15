Olay, dün gece Nahçıvan’ın Nizami Caddesi’nde bulunan 61 numaralı apartmanda meydana geldi. Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Aksu ile Veterinerlik Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Ahmet Kavak, kaldıkları dairede hareketsiz halde bulundu.

Otomobilin içinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu
Otomobilin içinde başından vurularak öldürülmüş halde bulundu
İçeriği Görüntüle

Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi

Yapılan ilk incelemelerde, iki öğrencinin şofbenden kaynaklanan karbonmonoksit gazı sızıntısı nedeniyle zehirlendikleri belirlendi.

Ordu nüfusuna kayıtlı Büşra Aksu ile Mersin nüfusuna kayıtlı Ahmet Kavak’ın cenazelerinin, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi