Olay, dün gece Nahçıvan’ın Nizami Caddesi’nde bulunan 61 numaralı apartmanda meydana geldi. Nahçıvan Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Büşra Aksu ile Veterinerlik Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Ahmet Kavak, kaldıkları dairede hareketsiz halde bulundu.
Karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesi
Yapılan ilk incelemelerde, iki öğrencinin şofbenden kaynaklanan karbonmonoksit gazı sızıntısı nedeniyle zehirlendikleri belirlendi.
Ordu nüfusuna kayıtlı Büşra Aksu ile Mersin nüfusuna kayıtlı Ahmet Kavak’ın cenazelerinin, resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye’ye getirileceği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
