Alanya akaryakıt fiyatları 26 Eylül 2026: Benzin 82,69 TL
Alanya akaryakıt fiyatları 26 Eylül 2026: Benzin 82,69 TL
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Serbest piyasada gram altın 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 08:00 itibarıyla 6.740,80 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,33 yükseldi. Çeyrek altın 10.967,28 lira, Cumhuriyet altını 45.287,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.284,90 dolardan işlem görüyor.

Döviz tarafında dolar 49,0139, euro 56,1125 liradan satılıyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altın türü Alış (TL) Satış (TL)
Gram altın 6.739,97 6.740,80
Çeyrek altın 10.722,45 10.967,28
Yarım altın 21.377,89 21.934,56
Tam altın 42.889,81 43.734,95
Cumhuriyet altını 44.615,00 45.287,00
Ata altın 44.230,12 45.344,83
22 ayar bilezik (gram) 6.111,80 6.117,53
14 ayar altın (gram) 3.819,87 3.823,45
Has altın (gram) 6.706,27 6.707,10
Gümüş (gram) 101,14 101,18

DÖVİZ KURLARI

Döviz Alış (TL) Satış (TL)
Dolar 48,8471 49,0139
Euro 55,3999 56,1125
Sterlin 64,3746 65,2519

Fiyatlar 26 Eylül 2026 saat 08:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Kaynak: Haber Merkezi