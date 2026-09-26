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Fiyatlar 26 Eylül 2026 saat 08:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.

Serbest piyasada gram altın 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 08:00 itibarıyla 6.740,80 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,33 yükseldi. Çeyrek altın 10.967,28 lira, Cumhuriyet altını 45.287,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.284,90 dolardan işlem görüyor.

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