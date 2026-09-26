Serbest piyasada gram altın 26 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 08:00 itibarıyla 6.740,80 liradan satılıyor. Gram altın önceki kapanışa göre yüzde 0,33 yükseldi. Çeyrek altın 10.967,28 lira, Cumhuriyet altını 45.287,00 lira seviyesinde. Ons altın 4.284,90 dolardan işlem görüyor.
Döviz tarafında dolar 49,0139, euro 56,1125 liradan satılıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
|Altın türü
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Gram altın
|6.739,97
|6.740,80
|Çeyrek altın
|10.722,45
|10.967,28
|Yarım altın
|21.377,89
|21.934,56
|Tam altın
|42.889,81
|43.734,95
|Cumhuriyet altını
|44.615,00
|45.287,00
|Ata altın
|44.230,12
|45.344,83
|22 ayar bilezik (gram)
|6.111,80
|6.117,53
|14 ayar altın (gram)
|3.819,87
|3.823,45
|Has altın (gram)
|6.706,27
|6.707,10
|Gümüş (gram)
|101,14
|101,18
DÖVİZ KURLARI
|Döviz
|Alış (TL)
|Satış (TL)
|Dolar
|48,8471
|49,0139
|Euro
|55,3999
|56,1125
|Sterlin
|64,3746
|65,2519
Fiyatlar 26 Eylül 2026 saat 08:00 itibarıyla serbest piyasa verileridir. Kuyumcu ve bankalardaki alış-satış fiyatları farklılık gösterebilir.
Kaynak: Haber Merkezi