ERGENLİK döneminde aşırı alkol tüketiminin beyin üzerindeki etkilerini inceleyen yeni bir araştırma, dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Marshall Üniversitesi Joan C. Edwards Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilen çalışmada, ergenlik döneminde tekrarlayan alkol kullanımının beynin yapısını ve beyin hücreleri arasındaki iletişimi olumsuz etkileyebildiği belirlendi.

Araştırmacılar, söz konusu değişikliklerin yalnızca alkol kullanıldığı dönemle sınırlı kalmayabileceğini, uzun süreli alkol bırakmanın ardından da bazı etkilerin devam edebildiğini ortaya koydu.

BEYİN YAPISI VE İLETİŞİMİ ETKİLENİYOR

Araştırmada ergenlik dönemindeki tekrarlayan aşırı alkol tüketiminin beyin yapısında değişikliklere neden olabildiği ve beyindeki iletişim süreçlerine zarar verebildiği belirtildi.

Elde edilen bulgular, ergenlikte alkole maruz kalmanın etkilerinin yetişkinlik dönemine kadar uzanabileceğine işaret etti. Araştırmacılar ayrıca bu değişikliklerin erişkinlik döneminde korkuyla ilişkili davranışlarda görülen farklılıklarla bağlantılı olduğunu belirledi.

ALKOL BIRAKILSA DA ETKİLER DEVAM EDEBİLİYOR

Çalışmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de bazı değişikliklerin uzun süre alkol kullanılmamasının ardından tamamen ortadan kalkmaması oldu. Araştırmacılar, ergenlik döneminde tekrarlanan alkol tüketiminin etkilerinin ilerleyen yaşlarda da gözlemlenebildiğini bildirdi.

Araştırma ekibi, ergenlik dönemindeki aşırı alkol tüketiminin neden daha olumsuz ruh sağlığı sonuçları ve düşük yaşam kalitesiyle ilişkilendirilebildiğini anlamayı amaçladıklarını ifade etti.

‘KAMUOYUNUN FARKINDALIĞINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ’

Joan C. Edwards Tıp Fakültesi’nden araştırmacı Doç. Dr. Mary-Louise Risher, çalışmanın sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu çalışmalardan yola çıkarak, kamuoyunun farkındalığını artırmayı ve ergenlikte aşırı alkol tüketiminin uzun vadeli sonuçlarını hafifletecek yeni tedavi yaklaşımları geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

UZUN VADELİ ETKİLER ARAŞTIRILIYOR

Bulgular, ergenlik döneminde alkole maruz kalmanın uzun vadeli sonuçlarının daha ayrıntılı şekilde incelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor. Son dönemde gerçekleştirilen araştırmalar da alkol tüketiminin beyin ve davranışlar üzerindeki etkilerinin daha önce düşünülenden kapsamlı olabileceğine işaret ediyor.

Araştırmacılar, gelecekte yapılacak daha detaylı çalışmaların, alkole bağlı kalıcı davranışsal etkilerin altında yatan mekanizmaların anlaşılmasına ve bu etkileri azaltabilecek yeni yaklaşımların geliştirilmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyor.